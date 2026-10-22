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Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?

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Evropští telekomunikační operátoři Deutsche Telekom, Orange, Telefónica a Vodafone plánují společný projekt satelitního připojení pro mobilní telefony. Mělo by se tak jednat o evropskou alternativu...
Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?

Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?

Zdroj: GPT
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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