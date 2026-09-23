Android 16 ukrývá dvě nová nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Pocítíte to ihned

Až dosud měly telefony Google Pixel v nastavení jedinou položku nazvanou „Adaptivní konektivita“. Jeden přepínač, který sliboval současně lepší výdrž baterie i plynulejší připojení k internetu, a uživatel neměl možnost ovlivnit, co z toho má přednost. S příchodem Androidu 16 QPR3, který se začal obecně distribuovat 3. března 2026, se tahle černá skříňka otevřela. Místo jednoho vágního přepínače teď v menu Síť a internet → Adaptivní konektivita najdete dvě konkrétní volby: Auto-switch to mobile network a Optimize network for battery life. Google je ve veřejných release notes QPR3 výslovně nejmenuje; na povrch je vytáhly až hands-on články webů 9to5Google a Android Authority po nasazení QPR3 Beta 2. Proto působí „ukrytě“, i když technicky jde o běžné nastavení, nikoli o skrytou vývojářskou volbu.
Co přesně dělá přepínač pro rychlejší internet
Volba „Auto-switch to mobile network“ řeší jednu z nejotravnějších situací smartphonu: telefon se drží Wi-Fi, která sice svítí jako připojená, ale internet přes ni nefunguje. Stránky se nenačítají, zprávy nejdou odesílat a aplikace čekají na připojení. Přepínač tohle chování mění. Když systém vyhodnotí, že Wi-Fi nemá funkční přístup k internetu nebo že připojení k přístupovému bodu není dostatečně kvalitní, může přejít na mobilní data.
Nejde tedy o zvýšení nominální rychlosti vašeho tarifu. Jde o odstranění situace, kdy telefon zůstává připojený k nefunkční nebo nekvalitní Wi-Fi a vy čekáte, než se spojení obnoví. Android průběžně vyhodnocuje kvalitu připojení a dostupnost internetu. Pokud Wi-Fi přestane být použitelná, může jako záložní připojení využít mobilní síť.
Háček samozřejmě existuje a Google na něj upozorňuje: přepnutí na mobilní síť znamená spotřebu mobilních dat, za která mohou platit poplatky. Kdo má omezený datový balíček, měl by to vzít v úvahu.
Druhý přepínač šetří baterii odděleně od konektivity
Volba „Optimize network for battery life“ cílí na úspornější chování při správě síťového připojení. Podle hands-on zachycení 9to5Google a Android Authority jde o přepínač, který systému umožňuje upřednostnit energeticky úspornější správu sítí, nezávisle na tom, zda máte zapnuté automatické přepínání na mobilní data.
A právě tady je skutečná hodnota celé změny. Dříve jste měli jedinou volbu: buď byla adaptivní konektivita aktivní, nebo byla vypnutá. Kdo nechtěl, aby telefon automaticky přecházel na mobilní data, mohl se tak připravit i o další mechanismy adaptivní správy připojení. Teď lze jednotlivé funkce nastavit samostatně. Můžete si například ponechat optimalizaci sítě s ohledem na výdrž baterie a současně vypnout automatické přepínání na mobilní data. Nebo naopak.
Oba přepínače jsou podle prvních zachycení ve výchozím stavu zapnuté. Ruční zásah dává smysl hlavně tehdy, když chcete mít větší kontrolu nad tím, kdy telefon používá mobilní data a jak se chová z hlediska spotřeby energie.
Kde nastavení najdete a na jakých telefonech funguje
Cesta v menu je přímočará: Nastavení → Síť a internet → Adaptivní konektivita. Položka leží přímo v hlavní sekci síťových nastavení. Důležitá poznámka: její zobrazení závisí na konfigurační volbě zařízení (config_show_adaptive_connectivity), takže ne každý telefon s Androidem ji musí nabízet ve stejné podobě.
QPR3 beta byla oficiálně dostupná pro telefony Pixel 6 až Pixel 10. Březnový Pixel Drop s obecnou dostupností QPR3 se začal distribuovat postupně, nejdříve na podporovaných Pixelech. U jiných značek zatím chybí potvrzení, že převzaly právě tento dvoupřepínačový model.
Samsung a Xiaomi to řeší po svém
Rozdělení konektivity a úspory baterie není v androidovém světě úplná novinka. Samsung ve své nadstavbě One UI nabízí v rámci Intelligent Wi-Fi samostatně volbu „Switch to mobile data“ i „Wi-Fi power saving mode“, funkčně velmi blízké tomu, co Google nyní nabízí v Pixelu. Xiaomi má v nastavení síťových funkcí například volbu „Use mobile data to boost speed“, která cílí podobným směrem, ale její fungování se od řešení Googlu liší.
Google tedy v některých ohledech spíš přebírá koncepty, které konkurence používá už delší dobu. Rozdíl je v tom, že zde jde o systémovou úroveň Androidu, respektive konfiguraci dostupnou v rámci AOSP, nikoli pouze o funkci konkrétní nadstavby. Potenciálně se tak může dostat i k dalším výrobcům, kteří stavějí na čistším Androidu.
Největší přínos novinky není žádný zázračný výkon navíc. Je to větší kontrola: můžete přesněji určit, jak se má telefon chovat při problémech s Wi-Fi a jak má přistupovat k úspoře energie.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman