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Android 16 ukrývá dvě nová nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Pocítíte to ihned

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Google v Androidu 16 QPR3 tiše rozdělil jednu starou funkci na dva samostatné přepínače: jeden řeší rychlejší internet, druhý šetří baterii.
Mobilní telefon Android, aplikace na displeji

Mobilní telefon Android, aplikace na displeji

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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