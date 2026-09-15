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Amazon chce doručovat drony po celém městě. Za sebou má prvních 500 letů

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Amazon chce výrazně rozšířit službu Prime Air ve Velké Británii. Po více než 500 letech a doručeních požádal úřad CAA o povolení obsluhovat pomocí dronů celý Darlington.
Amazon chce doručovat drony po celém městě. Za sebou má prvních 500 letů

Amazon chce doručovat drony po celém městě. Za sebou má prvních 500 letů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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