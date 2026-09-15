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Pohádka o levných vejcích: Trump hází drahotu na Bidena, ale nálada voličů padá na historické dno

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Více než rok a půl po návratu do Bílého domu čelí Donald Trump drtivé realitě, kterou už nelze zamaskovat líbivými hesly na sociálních sítích. S blížícím se listopadovým zúčtováním u kongresových voleb se proto prezident rozhodl vytáhnout starou a osvědčenou kartu – svalit veškerou vinu za drahé nákupy a vysoké životní náklady na svého předchůdce Joea Bidena.
trump

trump

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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