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50 000 Kč/rok nově pro vysokoškoláky. Toto jsou podmínky

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Zatímco debata o školném hýbe veřejností, tisíce studentů nevyužívají příspěvky, na které mají nárok. Některé kombinace stipendií mohou přinést až desítky tisíc korun ročně.
50 000 Kč/rok nově pro vysokoškoláky. Toto jsou podmínky

50 000 Kč/rok nově pro vysokoškoláky. Toto jsou podmínky

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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