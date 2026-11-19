Ještě v říjnu to vypadalo jednoduše. Procházka měl jít do klece jako jasná volba a Navajo Stirling jako muž, který teprve musí něco dokázat. V týdnu před 21. listopadem 2026 se pořadí obrátilo a bývalý šampion jde do Dauhá jako outsider. Peníze českých sázejících přitom zůstaly tam, kde byly celou dobu. A trenér, který Procházku vídá na tréninku, mluví o knockoutu, jen ne o tom, který čekají ostatní. Redakce MMAmag si k tomu přepočítala částky z veřejného přehledu sázek a postavila vedle sebe dvě hodnocení téhož trenéra, dubnové a listopadové.
Sázející si jedou svoje
UFC, největší světová organizace smíšených bojových umění, postaví 21. listopadu 2026 v katarském Dauhá do hlavního pětikolového zápasu dva muže s opačnými příběhy. Proti sobě půjdou Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, a 29letý novozélandský bojovník v téže váze Navajo Stirling, který má podle Sherdogu bilanci 11-0-0. Duel oznámila UFC 12. října 2026.
Sázkové kanceláře mezitím přestaly Procházku vypisovat jako hlavní volbu a přesunuly ji na neporaženého soupeře. Čeští sázející se ale nepřidali: podle přehledu, který 18. listopadu 2026 zveřejnil web MMA Shorties, šlo na Procházkovu výhru zhruba 793 000 Kč a na Stirlingovu zhruba 639 000 Kč. Z těchto dvou položek redakce MMAmag vypočítala, že na Čecha míří 55,4 % peněz.
|Vsazeno na výhru
|Částka
|Podíl z objemu
|Jiří Procházka
|793 000 Kč
|55,4 %
|Navajo Stirling
|639 000 Kč
|44,6 %
|Celkem
|1 432 000 Kč
|100 %
Za tím obratem stojí jeden večer na Floridě a jeden novozélandský gym.
Jedna rána, kterou mu pořád připomínají
V indexovaném znění výsledkového dokumentu Florida Athletic Commission k turnaji UFC 327 z 11. dubna 2026 redakce MMAmag dohledala řádek dvanáctého zápasu večera: novozélandský bojovník Carlos Ulberg porazil Procházku knockoutem v 1. kole v čase 3:45. Že šlo o souboj o titul polotěžké váhy, potvrzuje i agentura Associated Press. Čtyři minuty, a Procházka přišel o pás i o část kreditu.
Stirling trénuje ve stejném novozélandském gymu City Kickboxing jako Ulberg. Podle Andrého Reinderse mu s přípravou právě na Procházku pomáhal; je to trenérovo tvrzení, ne potvrzený fakt, byť totéž Stirlingovi s odkazem na jeho rozhovor pro pořad The Ariel Helwani Show připisuje web Top-Fight. A bodový taktik to není: ze svých 11 výher jich 7 získal knockoutem nebo technickým knockoutem.
Člověk, který Procházku potkává přímo v gymu, ale tvrdí pravý opak a troufne si říct i kolo.
Reinders si z toho těžkou hlavu nedělá
André Reinders, nizozemský trenér, který Procházku příležitostně vede, reagoval na obrat v rozhovoru pro TV Nova zveřejněném 18. listopadu 2026 na webu TN.cz. „Za mě je Jirka favoritem. Ty sázky chápu trošku s ohledem na to, že se vždycky blbě sází proti neporaženému bojovníkovi, jakým je Stirling. A samozřejmě spousta lidí má ještě stále v hlavě ten poslední Jirkův zápas s Ulbergem, který prohrál,“ řekl. Jinými slovy: obrat nepopírá, jen ho vysvětluje pamětí fanoušků.
Pak přidal i scénář. „Myslím si, že ve finále to bude kondice Jirky. Nebude to o tom, že by Stirlinga něčím zásadně překvapil. Myslím, že ho ve finále utahá a že knokaut přijde ve třetím nebo čtvrtém kole,“ uvedl Reinders. Je to jeho odhad průběhu zápasu, nic víc. Na tréninku si podle svých slov všiml, že Procházka je uvážlivější a lépe se brání, a spojuje to se změnou v rohu; že se jeho trenérský tým rozšířil o Nizozemce Dannyho de Vriese, popsal sám Procházka 9. září 2026 na svém blogu.
Komu vlastně věřit
GLOSA Sázkový trh neumí ocenit, co je vidět v hale. Umí spočítat nulu v kolonce porážek a umí si pamatovat jednu ránu ze 3:45. Čtyři roky mezi titulovými zápasy proti tomu nemají váhu, protože se nedají zapsat do tabulky.
Peníze českých fanoušků jsou druhá krajnost. Nejsou to čísla; je to loajalita k bojovníkovi, kterého tahle země sleduje od doby, kdy ještě zápasil v Japonsku. Ani jedna strana přitom nic negarantuje, obě jen hádají. Jedna věc se ale spočítat dá a mluví pro Čecha.
V Dauhá jde o víc než o jednu výhru
V zápasových bilancích obou mužů na Sherdogu redakce MMAmag napočítala u Procházky 5 duelů vypsaných na pět kol: Dominick Reyes v roce 2021, Glover Teixeira v roce 2022, dvakrát Alex Pereira v letech 2023 a 2024 a Ulberg v dubnu 2026. Stirling zatím žádný. Právě tam Reinders vidí Procházkovu největší výhodu.
V oficiálním žebříčku UFC byl k 19. listopadu 2026 Procházka v polotěžké váze druhý a Stirling pátý. Vítěz se může výrazně přiblížit titulové debatě, poražený z ní na dlouho vypadne. Zápas se teprve odehraje a 21. listopadu 2026 se ukáže, jestli měl pravdu trh, nebo člověk z gymu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka