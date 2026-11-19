Vánoce na Primě spojí české pohádky s televizní premiérou akčního snímku Balerína, který se natáčel i v Praze a na dalších místech Česka. Na Štědrý večer diváci na hlavní stanici uvidí Kevina McCallistera ve filmu Sám doma, po něm pak Ana de Armas vymění baletní špičky za smrtící zbraně ze světa Johna Wicka. Silvestr uzavře speciální Inkognito s Liborem Boučkem a své sváteční taháky přidají všechny tematické kanály i platforma prima+.
Prosincové večery na hlavní Primě
Hlavní stanice rozjede sváteční atmosféru už dva týdny před Vánoci v hlavním vysílacím čase. Diváci se nejprve ponoří do dvojice pohádek Princezna zakletá v čase (6. prosince) a Princezna zakletá v čase 2 (13. prosince). Před svátky na ně navážou snímky Jak se budí princezny (21. prosince), Pohádky pro Emu (22. prosince) a romantická komedie Pretty Woman (23. prosince).
O moderní pohled na vánoční dobrodružství se postará fantasy komedie Šťastné a zběsilé režiséra Jakea Kasdana, kterou Prima nasadí 19. prosince. V hlavních rolích se v ní objeví Jonathan Kimble Simmons a Lucy Liu.
Štědrý den od rána do noci
Štědrý den otevře v 7:35 pohádka Princezna na hrášku, po ní běží Katakomby (9:30) a romantický snímek I ty jednou potkáš svého prince: Královské vánoční zásnuby (11:20). Odpoledne patří titulům Kouzelný měšec (13:10), Slunce, seno, jahody (15:05) a pokladům Národního filmového archivu. V 16:55 nastoupí Pyšná princezna a v 18:30 Princ a Večernice, kde Princ Velen bojuje s temným Mrakomorem.
Večer ve 20:15 tradičně patří Kevinovi ve filmu Sám doma. Pro diváky, kteří po rozbalení dárků ještě nepůjdou spát, je ve 22:20 připravená premiéra akčního filmu Balerína s Anou de Armas a Keanu Reevesem.
Sváteční dny po Štědrém večeru
První svátek vánoční 25. prosince zahájí Arnold Schwarzenegger v komedii Rolničky, kam se podíváš (7:40). Dopoledne pokračují filmy Velbloud uchem jehly (9:20) a Dr. Dolittle (11:05), v poledne pak Jak se budí princezny (12:40) a Princezna zakletá v čase 2 (14:20). Odpoledne rozveselí Hrátky s čertem (17:10), večer dorazí Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (20:15) a pozdní čas patří velkofilmu Jan Žižka (22:30).
Na Štěpána 26. prosince odstartuje program Jedenácté přikázání (8:15), Dr. Dolittle 2 (9:55) a Panna a netvor (11:35). Odpoledne si diváci znovu připomenou tituly Pyšná princezna (13:25), Princ a Večernice (14:50) a Pretty Woman (16:30). Ve 20:15 ovládne obrazovku Dorota Máchalová v pohádce S čerty nejsou žerty a noc uzavře Prezidentka (22:10).
Mezi svátky rozhýbe diváky komedie Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek (27. prosince), o den později vyrazí diváci s komedií Špindl na hory a 30. prosince dorazí Troškova Strašidla. Silvestr 31. prosince nabídne tituly Když draka bolí hlava (6:10), Král králů (8:20), Strašidla (10:10), Slunce, seno a pár facek (12:25), Sám doma (14:35) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (16:30). Ve 20:00 začne Inkognito: Silvestr 2026 s moderátorem Liborem Boučkem, Ivou Janžurovou, kapelou Lunetic i utajenými hosty a ve 22:10 pořad Máme rádi Česko a Slovensko.
Sváteční nabídka platformy prima+
Předplatitelé služby prima+ najdou pohromadě české pohádky Anděl Páně 2 s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem, oba díly Princezny zakleté v čase i Nejkrásnější hádanku. Nechybí ani S čerty nejsou žerty s Vladimírem Dlouhým a Ondřejem Vetchým, Pyšná princezna či Princ a Večernice.
Pro romantické večery nachystala platforma kanadský snímek Královská vánoční láska, australský film I ty jednou potkáš svého prince 2 a tituly Vánoční tajemství, Vánoce na ranči a Vánoční los lásky. Komediální sekci zastoupí Vánoční Kameňák s Václavem Vydrou, Hanou Čížkovou a Danou Morávkovou, Matky na tahu o Vánocích s Milou Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn i Santa je pořád úchyl s Billym Bobem Thorntonem.
Akční série na Prima COOL
Prima COOL připomene padesát let od zrodu boxera Rockyho. Postupně odvysílá snímky Rocky III (4. prosince), Rocky IV (11. prosince), Rocky V (18. prosince) a Rocky Balboa (25. prosince). Sylvester Stallone se ukáže i v dystopickém snímku Soudce Dredd (3. prosince).
Na Štěpána zařadí stanice sci-fi Sunshine s Cillianem Murphym, Chrisem Evansem a Rose Byrne. První den nového roku potěší celou rodinu animovaný Ferdinand, který posbíral dvě nominace na Zlatý glóbus a jednu nominaci na Oscara.
Bondovky v programu Prima MAX
Špionážní speciál na Prima MAX připomene bondovky z šedesátých a sedmdesátých let ještě předtím, než roli převezme Robert Pattinson, kterého studio jako nového Bonda oznámilo 16. listopadu. Se Seanem Connerym diváci uvidí Žiješ jenom dvakrát (1. prosince) a Diamanty jsou věčné (15. prosince), s Georgem Lazenbym V tajné službě Jejího Veličenstva (8. prosince) a s Rogerem Moorem Žít a nechat zemřít (22. prosince).
Prosincovou nabídku doplní premiéroví Rivalové (10. prosince) a vánoční Šťastné a zběsilé (26. prosince). V novém roce pak v premiéře dorazí Přísně střežené tajemství a romantický film Představa o tobě s Anne Hathaway, podle všeho inspirovaný knihou Robinne Lee ovlivněnou představami o vztahu s Harrym Stylesem.
Detektiv Grace na Prima KRIMI
Všechny prosincové neděle na Prima KRIMI budou patřit britskému detektivovi Royi Graceovi (John Simm) z Brightonu, jehož příběhy vznikly podle knižní série Petera Jamese. Diváci postupně uvidí čtyři celovečerní případy: Detektiv Grace: Smrt na první pohled (6. prosince), Detektiv Grace: Smrt si tě žádá (13. prosince), Detektiv Grace: Tváří v tvář smrti (20. prosince) a Detektiv Grace: Napospas smrti (27. prosince).
Romantické thrillery na Prima LOVE
Prima LOVE spojí sváteční lásku s napětím. Romantiku zastoupí Královské rande (6. prosince) a komedie Perfektní záskok z roku 1997 s Jennifer Aniston (27. prosince), kterou diváci znají jako Rachel ze seriálu Přátelé. O temnější atmosféru se postarají thrillery Ve spárech terapeutky (13. prosince v premiéře), Ticho mezi zdmi (19. prosince), Mrazivá minulost (20. prosince) a V osidlech důvěry (27. prosince).
Dokumentární premiéry na Prima ZOOM
Prima ZOOM nasadí od 9. prosince premiérovou sérii Kouzelný svět koření o původu vanilky, kardamomu, hřebíčku či muškátového oříšku. Od 21. prosince vyrazí diváci za netradiční gastronomií v sérii Restaurace na konci světa a se starým rokem se stanice 31. prosince rozloučí dokumentem Tajemství trusu.
Zahraniční Zrádci na Prima SHOW
Fanoušci detektivní reality show Zrádci o svou oblíbenou zábavu v zimě nepřijdou. Prima SHOW nasadí hned dvě zahraniční řady, nejprve od 10. prosince Zrádci USA S3 a od 22. prosince také Zrádci Kanada S1.
Sváteční vysílání CNN Prima NEWS
Zpravodajská stanice CNN Prima NEWS odvysílá po všechny sváteční dny HLAVNÍ ZPRÁVY, na Štědrý den mimořádně už v 17:30. Místo Zpravodajského centra zařadí Sportovní zprávy a SHOWTIME, k tomu přidá dvě Vánoční INTERVIEW, KRIMI ZPRÁVY, PRIMA ČESKO, PRIMA SVĚT, ZPRÁVY Z REGIONŮ a SHOWTIME vánoční speciál z domácností známých osobností.
Krajské štáby připravily pořad VÁNOCE V ČESKU o nejhezčích stromcích na náměstích a obrazovky znovu uvedou doku-sérii CNN Live Aid, příběh, který změnil svět. Rok 2027 zahájí stanice novoročním projevem prezidenta republiky a premiéra.
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