Jak snížit riziko domácí katastrofy? Pošli děti k babičce, manžela na ryby a pak zkontroluj baterku

Snížit riziko domácí katastrofy někdy vypadá docela jednoduše. Stačí poslat děti k babičce, partnera na ryby, sousedce vysvětlit, že se dnes opravdu nehodí, a zavřít dveře. Pravděpodobnost rozlité šťávy na pohovce a sporu o televizní ovladač během pěti minut dramaticky klesne. Přesných pět procent rizika ti sice žádná pojišťovna nepotvrdí, ale pocit klidu je téměř hmatatelný.
Jenomže existují i méně zábavné situace. Náhle přestane téct voda. Bouřka poškodí vedení a vypadne proud. Obchody fungují omezeně, telefonní síť je přetížená a tvá jediná baterka je už tři roky kdesi za vánočními dekoracemi. Člověk nemusí čekat hollywoodskou apokalypsu, aby zjistil, jak moc je jeho každodenní pohodlí závislé na několika obyčejných službách.
Třináctého října si připomínáme Mezinárodní den snižování rizika katastrof. Organizace spojených národů pro rok 2026 zvolila téma Resilience Starts at Home, tedy odolnost začíná doma. Nejde o to udělat z každé rodiny jednotku civilní obrany. Jde o prosté zjištění, že některé komplikace se zvládají podstatně lépe, když na ně nejsme úplně nepřipraveni.
Začni otázkou, co doma přestane fungovat jako první
Představ si, že právě teď na několik hodin vypadne elektřina. Internet možná ještě chvíli běží přes mobilní data, jenže router už je bez proudu. Lednice nechladí, elektrický sporák nevaří a notebook má tolik energie, kolik jsi mu nechala ráno. Pokud máš elektrické vytápění nebo čerpadlo, mohou se přidat další komplikace.
Teď k tomu přidej výpadek vody. Najednou nemáš čím naplnit konvici, umýt nádobí a možná ani spláchnout. Z obyčejného úterního večera se během chvíle stane poměrně náročné logistické cvičení.
Pomáhá proto projít si byt a zjistit, kde jsou hlavní uzávěry vody a plynu, jističe, lékárnička a hasicí prostředek. Pokud některý člen domácnosti tyto věci nezná, dej mu krátkou exkurzi. Je to o něco méně romantické než společné vybírání dovolené, ale v nouzi podstatně užitečnější.
Voda je důležitější než jedenáctá konzerva fazolí
Česká iniciativa 72 hodin doporučuje počítat v nouzi alespoň se dvěma litry pitné vody na dospělého člověka denně. To je opravdu nouzové množství; na hygienu a vaření může být potřeba více. Americké centrum CDC pro plánování zásob uvádí přibližně 3,8 litru vody na osobu a den na základní potřeby.
Pro dva lidi na tři dny tak představuje české nouzové minimum dvanáct litrů pitné vody. Máš-li doma malé děti, zvířata nebo člena rodiny se zvláštními zdravotními potřebami, musíš zásoby přizpůsobit. Balená voda, několik vhodných nádob a znalost místních pokynů při přerušení dodávek jsou praktičtější než romantická představa, že si v nejhorším něco napustíš z kohoutku, který právě neteče.
Nouzová domácí výbava nemusí stát majlant
Základem jsou běžné trvanlivé potraviny, které doma opravdu jíš: konzervy, suchary, ořechy, trvanlivé pečivo nebo jiné zásoby nevyžadující chlazení. Počítej také s otvírákem, pokud ho obaly potřebují. Když nejde proud, obří balení mražených lasagní se sice tváří velkoryse, ale není to ideální krizové menu.
Hodí se funkční svítilna, náhradní baterie, rádio nezávislé na elektrické síti, nabitá powerbanka, hotovost v menších bankovkách, hygienické potřeby, základní lékárnička a pravidelně užívané léky. Česká příručka 72 hodin doporučuje u potřebných léků myslet přibližně na týdenní zásobu, je-li to možné a bezpečné.
Svíčky sice vytvářejí působivou atmosféru, ale během výpadku proudu jsou obecně bezpečnější bateriová světla. A přenosné grily, generátory či spalovací vařiče rozhodně nepatří do nevětraného bytu: hrozí otrava oxidem uhelnatým.
Nezapomeň na děti, zvířata a věci, které nejdou jednoduše nahradit
Rodina s kojencem bude potřebovat jiné zásoby než domácnost dvou dospělých. Podobně musíš myslet na člověka užívajícího pravidelné léky, používajícího zdravotnickou pomůcku závislou na elektřině nebo potřebujícího asistenci při evakuaci. Pro psa či kočku zase připrav krmivo, vodu, léky, vodítko nebo přepravku.
Důležitá čísla a základní dokumenty se hodí také v papírové podobě nebo bezpečně uložených kopiích. Telefon totiž obvykle funguje jako naše externí paměť až do chvíle, kdy se vybije. Předem se domluvte, kde se rodina sejde, pokud nepůjde volat, a kdo pomůže příbuzným, kteří se sami přesunout nedokážou.
Připravenost není soutěž v největší zásobárně
Možná zjistíš, že polovinu doporučených věcí už doma máš. To je skvělé. Jen ověř, zda skutečně fungují, mají použitelné baterie a nejsou schované tak důkladně, že je objeví teprve příští generace při rekonstrukci.
Jednou za čas projdi trvanlivost potravin, léků a stav powerbanky. Ukládej zásoby tak, aby se daly snadno najít, a při jejich doplňování prostě používej starší potraviny jako první. Pokud dostaneš oficiální varování, řiď se pokyny místních úřadů a záchranných složek; domácí zásoby nenahrazují evakuaci ani volání na linku 112 při bezprostředním ohrožení.
Děti se vrátí od babičky, partner z ryb a sousedka si možná najde nové téma hovoru. Žádný domácí krizový plán tomu úplně nezabrání. Ale když se jednou místo běžné rodinné komedie objeví skutečný problém, je příjemné vědět, že alespoň baterku najdeš napoprvé.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o domácnosti a praktickém životě najdeš na Poudrée.
Zdroje: UNDRR – Resilience Starts at Home: IDDRR 2026 [1], 72 hodin – Nouzové zásoby [2], 72 hodin – Voda [3], CDC – How to Create an Emergency Water Supply [4].