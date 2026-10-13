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Jak snížit riziko domácí katastrofy? Pošli děti k babičce, manžela na ryby a pak zkontroluj baterku

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Existuje spolehlivý recept na klidnou domácnost: děti odjedou k babičce, partner na ryby a sousedka se dnes naštěstí nestaví. Jenže některé domácí katastrofy nemají smysl pro humor ani respekt k našemu diáři. Co bys dělala, kdyby na dva dny nešla elektřina, voda nebo platby kartou? Připravit se dá i bez sklepa plného konzerv.
Jak snížit riziko domácí katastrofy? Pošli děti k babičce, manžela na ryby a pak zkontroluj baterku

Jak snížit riziko domácí katastrofy? Pošli děti k babičce, manžela na ryby a pak zkontroluj baterku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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