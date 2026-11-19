Zalehlé uši jsou nepříjemný stav, kdy máte pocit, že máte uši ucpané nebo naplněné tekutinou. Tento
problém může být způsoben mnoha faktory, včetně nachlazení, alergií, změn v nadmořské výšce, nadměrného vystavení hluku a spousty dalších. Zalehlé uši mohou být doprovázeny i bolestí nebo ztrátou sluchu, což může ovlivnit váš každodenní život a výkon, říká doktorka Meredith Goodwin. Co způsobuje ucpání ucha?
Stejně jako lidé často mívají ucpaný nos, mohou mít z různých důvodů ucpané i uši. K ucpání uší může dojít před bubínkem, jestliže
je v uchu příliš mnoho ušního mazu nebo třeba voda. Ucpané uši se mohou objevit za bubínkem při změně nadmořské výšky, například při létání, infekcí vedlejších nosních dutin, infekcí středního ucha nebo alergií. Způsoby léčby ucpaných uší
Problém ucpaných uší lze řešit mnoha způsoby. Některé z nich zahrnují léky, ale jiné můžete provést
pomocí věcí, které již pravděpodobně máte doma. Zde je několik tipů, jak si ucpané uši uvolnit. Nejprve je třeba zjistit, zda je problém ve středním uchu, za ušním bubínkem, nebo ve vnějším uchu – konkrétně ve zvukovodu, kde se může hromadit ušní maz.
Osvěžující dechové cvičení – pokud jsou vaše ucpané uši způsobeny změnou nadmořské výšky, může pomoci zhluboka dýchat a cvičit různé dechové techniky. Horká sprcha – pára z horké sprchy může pomoci uvolnit ucpané uši způsobené alergiemi, nachlazením nebo sinusitidou. Nosní kapky nebo sprej – pokud jsou ucpané uši způsobeny alergiemi nebo nachlazením, mohou nosní kapky nebo sprej pomoci zmírnit ucpání. Přikládání tepla – teplý obklad může pomoci uvolnit ucpané uši. Vyhýbání se hluku – pokud jsou ucpané uši způsobeny nadměrným hlukem, je důležité se mu vyhnout, aby se uši mohly zotavit. Léky – léky, jako jsou antihistaminika, mohou pomoci zmírnit ucpání způsobené alergiemi nebo nachlazením. Valsalvův manévr
Valsalvův manévr je známý spíše jako „vyrovnání tlaku v uších“ a pomáhá otevřít Eustachovy trubice. Snadno ho provedete tak, že si zacpete nos a vyfouknete, přičemž budete mít zavřené rty (nafouknou se vám tváře).
Je důležité, abyste nefoukali příliš silně, což by mohlo způsobit problémy s ušním bubínkem. Tento postup je užitečný pouze při změnách tlaku, například při změně nadmořské výšky. Nepomůže při nahromadění tekutiny ve středním uchu. Minerální olej
Zkuste si do ucpaného ucha kápnout minerální, olivový nebo dětský olej. Zahřejte 2 až 3 polévkové lžíce vybraného oleje, ale dávejte pozor, aby nebyl příliš horký. Zkontrolujte si ho na ruce nebo zápěstí, abyste
se ujistili, že má bezpečnou teplotu a nedráždí vaši pokožku. Poté si pomocí kapátka nakapejte do ucha jednu až dvě kapky. Hlavu držte zakloněnou po dobu 10 až 15 sekund. Toto provádějte několikrát denně po dobu až 5 dnů, dokud ucpání nezačne ustupovat. Peroxid vodíku
Peroxid vodíku lze také nakapat do ucha. Nejprve ho smíchejte s teplou vodou v misce. Poté ho
aplikujte podle stejného postupu jako výše uvedený olej. Lze to také provést pomocí injekční stříkačky s gumovou baňkou a poloviční silou peroxidu smíchaného s vodou. Kapky ani výplach nepoužívejte, pokud máte poškozený bubínek nebo ušní trubičky. Pravděpodobně se ozve hlasité šumění – nechte ho působit a držte hlavu v úhlu, dokud nepřestane. Fotografie: Freepik Buďte opatrní
Ucho je mimořádně citlivá část těla. Pokud jste zvyklí si čistit uši, aniž by se to běžně doporučovalo, je důležité být opatrný a používat lehký dotyk. Přiložení vatového tamponu a jeho
kroužení každý večer se může zdát jako dobrý způsob léčby nebo prevence hromadění ušního mazu, ale může způsobit problémy této citlivé části těla. Při čištění ucha dbejte na to, abyste se ho dotýkali lehce a nestrkali do něj prst. Při mytí ucha používejte na vnější část teplý vlhký hadřík.
Zdroj:
Healthline