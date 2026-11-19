Dana White stál 9. listopadu 2026 na místě, kde se obvykle odpovídá na otázky o rozpočtu a zahraniční politice. V přepisu té tiskové konference stojí, že si neodpustil poznámku, že tohle si vždycky chtěl zkusit, a zeptal se, kdo má první otázku. Muž, který řídí UFC, největší organizaci smíšených bojových umění na světě, se tam neocitl náhodou. Dva dny předtím ho americký prezident Donald Trump veřejně nabídl na post tiskového mluvčího a slíbil, že si s sebou přivede partu šampionů z klece. Mezi oznámením a tímhle výstupem ovšem stihl Trump říct, že to byla legrace. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe přepisy obou vystoupení a agenturní zprávy ze tří dnů po sobě.
Prezident si do tiskovky objednal rohový tým z klece
Trump zveřejnil svůj příspěvek na síti Truth Social 7. listopadu 2026 ve 13:40 východoamerického času. V překladu redakce MMAmag zní: „S potěšením oznamuji, že skvělému Danovi Whiteovi, tvrdému bojovníkovi a válečníkovi, byla nabídnuta práce tiskového mluvčího Spojených států. Požádal jsem ho, aby si s sebou jako asistenty přivedl Islama Machačeva, Chabiba Nurmagomedova, Justina Gaethjeho, Daniela Cormiera, Amandu Nunes a Kaylu Harris, i když někteří nejsou z naší země. Potřebujeme tyhle lidi, aby nás bránili proti Lunatic Left“.
Agentura Reuters k tomu dodala, že jménem Kayla Harris mínil prezident nejspíš Kaylu Harrison. Místo mluvčího bylo v té době volné: ABC News napsala 16. října 2026, že Katie Zacharia z role odchází. Samotný příspěvek se na Truth Socialu bez zapnutého JavaScriptu nenačte, jeho znění proto pochází z archivu American Presidency Project a kontrolně od agentur.
Volal mu, když byl zrovna u ringu v Londýně
Kde ho nabídka zastihla, popsal White o dva dny později sám: „Byl jsem na zápase Zuffa Boxing v Londýně, když mi volal a řekl mi, že tohle udělal“. Ještě 7. listopadu 2026 předstoupil v Londýně před novináře. Podle agentury AP na otázku, jak by funkci skloubil se svými rolemi, odpověděl: „Práce mám už tak dost. Jdu se s ním potkat, máme schůzku v pondělí. Určitě k tomu budu mít potom co říct“.
Dost práce opravdu má. White je prezidentem a výkonným ředitelem UFC, pod sebou má i Power Slap, promotérskou značku soutěží ve fackování. V oznámení, do kterého redakce MMAmag nahlédla, Meta 6. ledna 2025 uvedla, že White usedl do představenstva této technologické firmy. A společnost TKO 12. května 2026 napsala, že výkonné vedení boxerského projektu Zuffa Boxing stojí na Whiteovi a Nicku Khanovi.
Než se ale dostal do Washingtonu, prezident celou nabídku odstřelil jednou větou.
Tři dny, čtyři výroky a jedna věta, která to zabila
Před novináři 8. listopadu 2026 Trump podle AP prohlásil: „Dělal jsem si legraci, ale myslím, že Danovi se ten nápad líbí, a je to velmi schopný člověk“. Pozor na to, kdo tu mluví. Nadšení z nabídky je Trumpovo tvrzení o Whiteovi, ne Whiteův vlastní výrok.
|Datum a místo
|Kdo
|Co k nabídce řekl
|7. 11. 2026, Truth Social
|Trump
|Nabídl Whiteovi post i s asistenty z UFC
|7. 11. 2026, tiskovka v Londýně
|White
|„Práce mám už tak dost“
|8. 11. 2026, před novináři
|Trump
|„Dělal jsem si legraci“
|9. 11. 2026, Bílý dům
|White
|Žádné politické ambice
V přepisu improvizované tiskové konference z 9. listopadu 2026, který zveřejnil Factba.se, redakce MMAmag dohledala, jak to v Bílém domě dopadlo. White u pultu řekl: „Nemám žádné politické ambice. Posledních 24 hodin mého života bylo šílených“. Prezident se ho pak zeptal: „Chtěl bys být tiskovým mluvčím Spojených států amerických, nebo chceš zůstat u té směšné UFC?“ Vrchol celé show tedy přišel až den po dementi.
Zbývá otázka, proč gag zamířil zrovna na promotéra z klece.
Proč ten vtip sedl zrovna na šéfa UFC
GLOSA Náhodný výstřel to nebyl. White se v Trumpově politické komunikaci objevuje deset let a scéna to dávno ví.
Ze záznamu republikánské konvence, který PBS zveřejnila 19. července 2016 a do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že White z pódia Trumpa podpořil. Projev z roku 2020 je k dispozici v záznamu PBS NewsHour z 27. srpna 2020, na konvenci v Milwaukee 18. července 2024 se White podle přepisu představil jako prezident a výkonný ředitel UFC a 6. listopadu 2024 stál na pódiu při oslavě volebního vítězství. Tiskovou místnost si nakonec vyzkoušel na pár vteřin a práci nedostal. Jeho oktagon má ale publikum i tam, kde se o zápasech nemluví.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka