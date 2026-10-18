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Zvědavý tygr si v Brně rychle zvykl, jeho partnerka má přijet z Indonésie

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Nový tygr sumaterský si v Zoo Brno zvykl velmi rychle, často odpočívá těsně u skla a pozoruje návštěvníky. Zoo zároveň vyjednává o příchodu samice, dorazit by měla z Indonésie, prozradil mluvčí zahrady Jan Bedřich.
Zvědavý tygr si v Brně rychle zvykl, jeho partnerka má přijet z Indonésie

Zvědavý tygr si v Brně rychle zvykl, jeho partnerka má přijet z Indonésie

Zdroj: Adéla Šindelářová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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