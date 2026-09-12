ZUS chce změnit důchody statisícům Poláků. Důvodem jsou extrémně nízké částky

Velký počet seniorů v Polsku pobírá dávky nižší než je minimální důchod. Někteří dostávají jen 2 groše měsíčně. Prezident ZUS nastínil možné změny týkající se haléřových důchodů a také hovořil o rozdílu v důchodech a výhodách delšího pracovního poměru. „473 000 lidí pobírá dávky pod minimálním důchodem,“ řekl prezident ZUS Liwiusz Laska ve studiu Polské tiskové agentury na Ekonomickém fóru v Karpaczi.
Polsko má diferencovaný věk odchodu do důchodu – ženy mohou odejít do důchodu v 60 letech, zatímco muži v 65 letech. Dosažení důchodového věku však automaticky nezakládá nárok na garantovaný minimální důchod. Důležitá je také dostatečně dlouhá doba pojištění, minimálně 20 let pro ženy a 25 let pro muže. Minimální důchod v Polsku v roce 2026 činí 1 978,49 hrubého důchodu. Osoby, které nemají požadovanou délku služby, mohou pobírat nižší dávku.
Prezident ZUS si myslí, že prospěšným řešením by bylo vyplácet takové dávky kolektivně, například jednou za rok. Poukázal na to, že systém umožňuje lidem pracovat i po dosažení důchodového věku a každý rok práce déle znamená vyšší důchod zhruba o 15–16 procent. Naznačuje tak, že každý si může nakonec přijít na vyšší peníze, pokud se bude dostatečně snažit.
Důchod jednou za rok
V této fázi není jasné, v jaké výši by byl důchod vyplácen méně často než jednou měsíčně. Neexistuje žádný důvod předpokládat, že by se změna týkala všech osob, které pobírají méně než minimální důchod. Tato skupina zahrnuje jak osoby pobírající dávky vypočítané v groších, tak seniory pobírající více než 1 000 PLN měsíčně. Předpokládám, že bude dána hranice, kdy se vyplatí částku posílat každý měsíc.
Je však pochopitelné, že chce ZUS k podobnému kroku přistoupit. U dávek, které jsou opravdu jen několik málo grošů měsíčně, mohou být náklady na zpracování a převod peněz několikanásobně vyšší než samotný důchod. Nedává tedy příliš velký smysl vyplácet takto malé částky zcela pravidelně po celý rok. Stát to stojí peníze. Zbytečně. Dříve zástupci Ministerstva rodiny a sociálního zabezpečení hovořili o čtvrtletních platbách, ale prezident ZUS Liwiusz Laska nyní naznačil možnost kolektivních plateb, například jednou ročně. Mně to dává smysl. Vyplácet pár grošů se opravdu vyplatí jen jednou za rok.
Problém spousty osob
Čím dál tím více osob pobírá důchod nižší než je minimální důchod a číslo roste velmi rychle. Podle údajů ZUS se počet důchodů v novém systému pod minimální úrovní zvýšil z 23 900 v roce 2011 na 459 300 v prosinci 2025. V následujících letech toto číslo činilo:310,1 tisíce v roce 2020, 396,8 tisíce v roce 2023, 433,1 tisíce v roce 2024, 459,3 tisíce v roce 2025. V září 2026 prezident Ústavu sociálního pojištění již oznámil počet 473 000 osob pobírajících dávky nižší než minimální důchod. Je tedy jasné, že právě toto by mělo být téma k řešení. Podle mého názoru by se v systému mělo něco změnit. Není možné, aby lidé měli stále méně a méně peněz. Měli by mít důstojné stáří.
Chápu, že peníze jsou rozdělované podle zásluh, ale stále častěji se k hranici minimálního důchodu dostávají i ti, kteří pracovali po celý život a platili si pojištění. Jen zkrátka neměli dostatečné štěstí na vysoké výdělky. Tím by však rozhodně neměli být automaticky házeni do jednoho pytle s těmi, kdo zkrátka celý život nepracoval nebo si neplatil pojištění. To není fér.
Zdroje článku: forsal.pl, www.bankier.pl, www.gazetaprawna.pl, www.storicko.cz