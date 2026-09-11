Tělo si ho neumí samo vytvořit. Jeho nedostatek oslabuje svaly a může rozhodit srdeční rytmus

Je jedním z nejdůležitějších elektrolytů. Podílí se na regulaci vodní bilance a udržování osmotického tlaku v buňkách. Je nezbytný pro správné fungování nervového systému, svalovou funkci i buněčnou výživu. Dobře si to uvědomuji a hlídám, abychom v rodině konzumovali dostatek potravin s draslíkem.
Strava s obsahem draslíku
Jídlo, které obsahuje draslík, je pro tělo důležité. Je potřeba k zdravému krevnímu tlaku i se sníženým rizikem mrtvice. Vliv má také na zdraví kostí nebo snižování rizika ledvinových kamenů. Normální hladiny v séru jsou 3,5 – 5,0 mmol/l.
Přebytečný draslík
Přebytečný draslík je z těla odstraňován močí. Problém může nastat v situaci, kdy ledviny nefungují tak, jak mají. To může vést ke zvýšeným hladinám draslíku v krvi. Potíže mohou být způsobeny užíváním některých léků, hormonálními poruchami nebo selháním ledvin. A jak můžete poznat, že vaše tělo má nadbytek draslíku? Můžete pozorovat zpomalenou srdeční funkci, oslabení svalové síly, brnění rtů nebo končetin a také apatii.
Málo draslíku pro tělo
Nedostatečný příjem draslíku může pochopitelně vést k tomu, že ho tělo pro své potřeby nemá dostatečné množství. Je to tím, že i když konzumujete málo draslíku v potravinách, jeho vylučování se nesnižuje. Tak se jeho zásoby v těle vyčerpávají. Nedostatek může být způsoben nadměrným pocením při teplém počasí nebo fyzické aktivitě, zvýšeným únikem moči při užívání diuretik nebo ho tělo ztrácí při průjmech a zvracení.
Příznaky nízké hladiny draslíku v těle se však mohou lišit. Je tedy dobré jeho hladinu sledovat, především pokud trpíte některým chronickým onemocněním. Mezi příznaky nedostatku draslíku patří zácpa, zhoršená funkce ledvin, zvýšení krevního tlaku nebo oslabení svalové síly. A také poruchy srdečního rytmu.
Kde ho najdete?
Osobně přijímám ráda draslík především z banánů, které mám moc ráda. Není to však jediné ovoce, kde se draslík vyskytuje. Najdete ho také v jahodách, broskvích, švestkách, pomerančích, třešních nebo meruňkách. A také v sušeném ovoci. To milují moje děti. Přes léto bylo ovoce jejich každodenní odpolední svačina.
Další zdroj, který sama vyhledávám, jsou ovesné vločky. Pokud je nemusíte, zkuste hnědou rýži, pohanku, ječmen nebo proso. Zapomenout nesmíme ani na maso. Mezi bohaté zdroje draslíku patří však také mléčné výrobky, luštěniny a některá zelenina. Především špenát, brokolice, brambory, rajčata, mrkev nebo řepa.
Osobně vím, že máme s dcerami dostatečný příjem, jelikož takřka denně snídáme jogurt s ovesnými vločkami a ovocem v jakémkoliv stavu. Čerstvé, sušené, lyofilizované. Když k tomu přidám zeleninu k hlavním pokrmům, příjem je dostatečný. Nejvíce draslíku však obsahují potraviny, které se v našem jídelníčku příliš nevyskytují. Jsou to suché fazole a suché sójové boby.
Zdroje článku: www.rynekzdrowia.pl, www.medonet.pl, www.mp.pl, www.storicko.cz