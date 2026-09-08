Kilogram stojí až 1 500 zlotých. Tahle vzácná rostlina roste překvapivě i v Polsku

Japonský křen je pravděpodobně nejcharakterističtějším kořením asijské kuchyně. Rostlina pochází z Japonska a používá se především k přípravě zelené pasty, která má intenzivní a kořeněnou chuť. Často se podává k sushi. Wasabi je sice pálivé, ale na rozdíl, například, od chilli papriček z něj nepálí jazyk. Působí spíš na nos a dutiny.
Pěstování wasabi není vůbec jednoduché. Rostlina totiž vyžaduje křišťálově čistou vodu. K růstu potřebuje také dostatečnou vlhkost a stabilní teploty. To znamená, že patří mezi nejnáročnější rostliny vůbec. V Polsku najdete jednu jedinou plantáž v celé kontinentální Evropě, kde se tato rostlina pěstuje.
Není wasabi jako wasabi
Věděli jste, že většina restaurací nepodává pravou japonskou wasabi pastu? Hovoří se o takzvaném západním wasabi. Je to prostě obyčejný křen, který je obarvený a ochucený. No není divu, pravé wasabi je opravdu drahé. Jak už bylo řečeno, cena za kilogram se může vyšplhat až na 1500 zlotých.
Navíc se pěstuje jen na několika málo místech na světě. Roste pochopitelně hlavně v Japonsku, pěstují ho však také v Číně, Koreji, na Tchaj-wanu a Novém Zélandu. Nicméně jednu farmu najdete také v Polsku nedaleko Radomi. Agnieszka Firlej, která pracuje na wasabi farmě v Polsku tvrdí, že k wasabi přivedla jejího otce především vášeň pro objevování nových rostlin.
Historie této unikátní farmy se začala psát na jaře roku 2014. Právě tehdy rodině dorazily první sazenice objednané z Japonska. „Bylo to trochu otravné,“ vzpomíná Agnieszka. „Bylo těžké sehnat kvalitní sazenice. S tím mají problém i Japonci sami, protože jejich produkce sazenic neuspokojuje ani poptávku místních farmářů. Nyní je ale lze koupit i v Evropě.“
První v Evropě
„Byli jsme první v Polsku a kontinentální Evropě, kteří pěstovali wasabi ve velkém měřítku. Po několika letech výzkumu můžeme konečně říct, že se nám to podařilo,“ říká Agnieszka Firlej, spolumajitelka rodinné farmy Wasabi Farm Poland, která působí nedaleko Radomi.
Sazenice nezasadili do země hned v roce 2014. Firlejovi prováděli experimenty dva roky a prvních 200 metrů čtverečních osázeli až v roce 2016. Ukázalo se, že pěstování wasabi je mimořádně neobvyklé a rostlina vyžaduje specifické, pečlivě vybrané podmínky. „Dříve jsme jako amatéři pěstovali zeleninu a neobvyklé ovocné stromy a keře,“ prozrazuje Agnieszka.
„Po několika letech jsme si jisti, že zemědělské vzdělání by pro nás bylo vážnou překážkou, protože pěstování wasabi je plné paradoxů, neobvyklé, a proto mimořádně obtížné.“ Podle Agnieszky pěstování wasabi učí pokoře a trpělivosti. Wasabi se na farmě pěstuje metodou sawa, která produkuje oddenky nejvyšší kvality. Jedná se také o tradiční metodu pěstování wasabi.
Zdroje článku: www.rynekzdrowia.pl, haps.pl, radom.wyborcza.pl, www.storicko.cz