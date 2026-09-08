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Kilogram stojí až 1 500 zlotých. Tahle vzácná rostlina roste překvapivě i v Polsku

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Nedaleko Radomi se nachází plantáž pravého japonského wasabi. Kilogram této pochoutky stojí až 1500 zlotých.
Kilogram stojí až 1 500 zlotých. Tahle vzácná rostlina roste překvapivě i v Polsku

Kilogram stojí až 1 500 zlotých. Tahle vzácná rostlina roste překvapivě i v Polsku

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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