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Klasické dlažbě začíná zvonit hrana. Poláci před domy volí levnější řešení

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Dlažební kostky ztrácí na oblibě. Dnes okolo rodinných domů převládají levnější, ekologičtější a modernější řešení.
Klasické dlažbě začíná zvonit hrana. Poláci před domy volí levnější řešení

Klasické dlažbě začíná zvonit hrana. Poláci před domy volí levnější řešení

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

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