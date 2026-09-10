Klasické dlažbě začíná zvonit hrana. Poláci před domy volí levnější řešení

Moji rodiče mají okolo domů chodníky z dlažebních kostek, ze stejného materiálu je také vjezd do garáže. Jejich dům byl však postaven před 35 lety. Od té doby se mnohé změnilo. Dnes už si lidé dlažební kostky před dům příliš nedávají. My zrovna nyní řešíme, jakou dlažbu zvolit před dům místo starého betonu a co dát místo trávy do vjezdu. Klasické dlažební kostky nás upřímně ani nenapadly. Ve hře byla zámková dlažba nebo klasická keramická dlažba určená pro venkovní použití pro chodník. Před vrata jsme chtěli dát zatravňovací pásy.
Uvědomují si nevýhody
Lidé si uvědomují, že dlažební kostky mají řadu nevýhod. V létě jsou horké a rozpálené a během silných lijáků brání vsakování vody do země. Navíc jsou poměrně drahé. Z toho důvodu dnes lidé volí jiné varianty. Často se používají takzvané ostrovní systémy. Kamenné, případně betonové desky se dávají v odstupech a mezi ně se sype štěrk nebo drť. Ideální pro vjezd ke garáži. Výhodou desek je jednoduchá instalace, kterou zvládne prakticky každý.
Desky jsou široké a vytvářejí stabilní a pohodlné pruhy pro kola automobilů. Výhodou systému je kamenná drť v okolí. Právě ta umožňuje dešťové vodě, aby se vsákla do země. Díky tomu se eliminuje problém s kalužemi. Geniální řešení.
Oblíbená je také trávníková mřížka. Tu plánujeme dát před vrata, kde parkujeme vůz. Je vyrobena z odolného recyklovaného plastu a stabilizuje terén. Dlažbu rozhodně před dům na parkovací stání nechceme, ale rozblácená tráva také není to pravé ořechové. Toto je ideální řešení. Prolamovaná mříž se položí na připravený štěrkový podklad a její prázdné prostory se vyplní úrodnou zeminou a osejí trávou nebo se pokryjí jemným dekorativním kamenivem.
Materiál absorbuje plnou váhu zaparkovaných aut, chrání kořeny trávy před drcením a zabraňuje tvorbě hlubokých kolejí. Výsledkem je, že místo fádního náměstí před domem získáte krásný, biologicky aktivní trávník, po kterém mohou bezpečně jezdit i těžké dodávky. To je pro nás důležité, protože u nás občas parkují i těžká auta.
Kostky se stále hodí na chodníky
Ačkoliv lidé volí především ke garáži nebo na vjezd ekologičtější, rychlejší a modernější řešení, na zahradě se někdy dlažebním kostkám nevyhneme. My budeme budovat chodník od vchodu k pergole. Je to jen pár metrů a všude okolo bude tráva nebo rostliny. Dnes je však velké množství dlažebních kostek a není jednoduché si mezi nimi vybrat. Jak tedy při výběru postupovat?
Slaďte dlažební kostky se stylem domu a zahrady. Barvu slaďte s barvou fasády a střechy, případně jiným dominantním prvkem v okolí. Odborníci doporučují maximálně tři barvy. Velikost a formát závisí na velikosti prostoru, který chcete zařídit, a tloušťka na zatížení, kterému bude povrch vystaven. Nákup kvalitních dlažebních kostek a desek, vyrobených s využitím nejmodernějších technologií, vám umožní těšit se z krásného vizuálního efektu po mnoho let.
Zdroje článku: biznes.wprost.pl, dom.wp.pl, www.bruk.info.pl, www.storicko.cz