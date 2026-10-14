Zubař vytrhl pacientovi 18 zdravých zubů

U Okresního soudu v Ostravě pokračuje civilní spor, v němž pacient Petr Večeřa žaluje zubaře Lubomíra Berana o 3,8 milionu korun. Důvodem je zákrok z roku 2021, při němž mu zubař vytrhl 18 zubů, jež se při pozdější revizi ukázaly jako zdravé. Večeřa tvrdí, že mu lékař nevratně poškodil čelist a v důsledku toho trpí i problémy se sluchem. Dva roky strávil zcela bez zubů, přestal vycházet ven a čelil psychickým obtížím.
V úterý před soudem vypovídal znalec z oboru neurologie Michal Král. Vyjadřoval se zejména k poškození trojklaného nervu a nechtěl jednoznačně říci, zda jsou pacientovy potíže trvalé a nezvratné. Přesto jeho výpověď vyzněla pro žalobce příznivě. Chronická neuropatie, tedy dlouhodobé poškození periferních nervů, je podle něj stav, který lze jen obtížně ovlivnit. „V budoucnosti je regrese nepravděpodobná. Úplné vyléčení problému je méně časté," shrnul znalec svůj závěr.
Právní zástupce pacienta označil výslech za potvrzení jejich dosavadní argumentace. Advokát zubaře naopak avizoval, že se ke znalcovým závěrům vyjádří písemně. Soudkyně Veronika Targa jednání odročila na 9. listopadu.
Beran veškerá obvinění odmítá. Podle jeho slov proběhla léčba po dohodě s pacientem i jeho rodiči, jenže skončila předčasně, protože Večeřa přestal na kontroly docházet. Uvolněná protéza pak vedla ke vzniku zánětů a poškození čelisti. „Jeho cílem u soudu je získat velké peníze," míní zubař, který zároveň zdůrazňuje, že chrup pacienta byl před zákrokem značně zdevastovaný a zuby trhal z odůvodněných příčin.
Případ paralelně šetřila policie. Původně jej kvalifikovala jako zvlášť nebezpečný zločin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, státní zástupce ho však překvalifikoval na mírnější přečin poškození cizích práv a těžké ublížení na zdraví. Beranovi tak v případě odsouzení hrozí nižší trest.
Žalovaný lékař není v regionu neznámou osobností. V roce 2022 stál u zrodu výzvy adresované ministerstvu zdravotnictví, která upozorňovala na nedostatek stomatologické péče v Moravskoslezském kraji a získala podporu více než stovky měst a obcí. Beran se podílel také na projektu, jenž do jeho ordinace přivážel školáky bez zubaře z různých koutů kraje. Celou kauzu přičítá své neúspěšné kandidatuře na šéfa stomatologické komory a svým veřejným názorům na stav zubní péče v Česku.
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