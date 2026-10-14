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Zubař vytrhl pacientovi 18 zdravých zubů

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Dennívýzva
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U Okresního soudu v Ostravě pokračuje civilní spor, v němž pacient Petr Večeřa žaluje zubaře Lubomíra Berana o 3,8 milionu korun. Důvodem je zákrok…
zubar-trhani-zubu-zuby-zub

zubar-trhani-zubu-zuby-zub

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:00

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