Václav Sivák chce od ledna zápasit v ONE. Boris Marhanský potvrdil dalších pět zápasů v RFA a prozradil možné soupeře

Václav Sivák chce od ledna zápasit v ONE. Boris Marhanský potvrdil dalších pět zápasů v RFA a prozradil možné soupeřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Václav Sivák chce od ledna zápasit v ONE. Boris Marhanský potvrdil dalších pět zápasů v RFA a prozradil možné soupeřeZdroj: RFA
Článek byl publikován 15.10.2026 08:27
Kalle Sauerland nabídl 20 milionů dolarů (asi 435 milionů korun) vítězi boxerského souboje mezi šéfy UFC a...
David Dvořák tvrdí, že ho Žalgas Žumagulov zasáhl tvrději než kterýkoli soupeř v UFC. Po prohraném...
Scott Coker chystá návrat na scénu s organizací Ki MMA, která vsadí na turnaj pro 32 bojovníků pérové váhy....
Farid Basharat zakončil červencovým vítězstvím nad Johnem Garzou dosavadní smlouvu. UFC mu podle MMA...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
- Dana White protočil oči. Nabídku 20 milionů dolarů za zápas s Hearnem odbyl
- Dvořák po porážce od Žumagulova kritizuje rozsah dopingových testů v OKTAGONu. Tvrdí, že sám dosud žádnou kontrolou neprošel
- Bojové sporty se vrátí ke svým kořenům. Nová organizace Scotta Cokera Ki MMA zvažuje pravidla Pride
- Sedm zápasů v UFC, sedm výher a bilance 16-0. Farid Basharat přesto nedostal novou smlouvu