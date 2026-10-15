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Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 150 000 Kč. Tenhle předmět měl doma skoro každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Plechový traktůrek, beruška na klíček nebo plastové nákladní auto. Kdo vyrůstal v […]
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 150 000 Kč. Tenhle předmět měl doma skoro každý
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 15.10.2026 08:24
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