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Muž z Teplic skončil ve vazbě. Těhotné přítelkyni vyhrožoval zabitím nenarozeného dítěte

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Dennívýzva
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Jednadvacetiletý muž z Teplic se ocitl za mřížemi vazební věznice poté, co opakovaně vyhrožoval smrtí svým nejbližším. Případ, který podle policie není jeho první…
nuz noze krajeni cepel

nuz noze krajeni cepel

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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