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Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví více

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Už dnes by se měla veřejnost dozvědět, jaká koalice povede město Jihlava v období 2026 – 2030. Primátor Petr Ryška sdělí ve čtyři hodiny odpoledne více informací v Modrém domě. Matematické modely přitom slibují řadu možností.
Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví více

Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví více

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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