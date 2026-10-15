Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví více

Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo povede Jihlavu? Tým pro Jihlavu je prakticky jistý, primátor poví víceZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 15.10.2026 08:32
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →