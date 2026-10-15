Mourinho stáhl Viníciuse a pustil na hřiště Endricka. Real pak během sedmi minut předvedl neuvěřitelný obrat

Řím měl zápas pod kontrolou. A potom se začalo dít něco neuvěřitelného
AS Řím vstoupil do utkání proti Realu odvážně a už ve 20. minutě se dostal do vedení. Marten de Roon vypálil zpoza pokutového území a jeho tečovaná střela skončila za Thibautem Courtoisem. Madrid sice dokázal rychle odpovědět zásluhou Kyliana Mbappého, ale domácí po přestávce znovu převzali iniciativu.
Donyell Malen vstřelil ve 51. minutě druhý gól Říma a o šest minut později přidal třetí. Real prohrával 1:3 a jeho hra působila nervózně. Mourinho se proto rozhodl reagovat.
V 59. minutě poslal na hřiště Endricka místo Viníciuse Júniora. Současně nastoupil také Arda Güler, který měl pomoci zlepšit tvorbu hry a nabídnout přesnější přihrávky do nebezpečných prostorů. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že právě tato změna připraví jeden z nejdramatičtějších závěrů dosavadního ročníku Ligy mistrů.
Endrick dostal příležitost a odmítl ji promarnit
Endrick měl po příchodu na trávník jasný úkol. Musel dodat útoku přímočarost, rychlost a schopnost pronikat mezi obránce. Mladý Brazilec začal aktivně napadat domácí defenzivu a postupně se dostával do situací, které Realu v předchozím průběhu zápasu chyběly.
Mourinho přitom riskoval. Stáhl jednoho z nejvýraznějších hráčů mužstva a nahradil ho mladým útočníkem, který stále bojuje o pravidelné místo v sestavě. Jenže Endrick dokázal využít svou šanci přesně ve chvíli, kdy to Real potřeboval.
V 83. minutě zahrál Güler rohový kop, Endrick hlavičkoval a po zákroku brankáře Pierluigiho Golliniho dorazil míč do sítě Carlos Espí. Real snížil na 2:3. O několik minut později přišla další standardní situace. Znovu ji rozehrál Güler, tentokrát přesně na Endrickovu hlavu. Brazilec se prosadil a v 85. minutě vyrovnal na 3:3. Madrid byl najednou zpátky ve hře.
Tři rohové kopy Ardy Gülera změnily celý zápas
Při hodnocení dramatického obratu by bylo snadné soustředit veškerou pozornost pouze na Endricka. Jenže zásadní roli sehrál také Arda Güler. Turecký záložník se podílel na všech třech rozhodujících gólech prostřednictvím přesně zahraných rohových kopů. Po prvním skóroval Espí, druhý zakončil Endrick a třetí připravil vítěznou trefu Antonia Rüdigera.
Německý obránce se v 89. minutě dostal k míči a akrobatickým zakončením poslal Real poprvé v zápase do vedení. Během pouhých několika minut se tak změnilo úplně všechno. Řím, který ještě v závěru držel dvoubrankový náskok, nakonec nezískal ani bod. Real, který dlouho působil bezradně, odjížděl z Itálie s vítězstvím 4:3. Mourinho po zápase mohl být spokojený nejen s výsledkem, ale také s tím, jak výrazně se na obratu podíleli střídající hráči.
Pro Endricka může jít o jeden z nejdůležitějších večerů kariéry
Endrick byl po utkání vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Pro brazilského útočníka je podobné ocenění velmi důležité. V Realu Madrid totiž nestačí být talentovaný. Každý mladý hráč musí o své místo soutěžit s fotbalisty, kteří patří mezi největší hvězdy světa. Právě proto může být jeden výrazný výkon v Lize mistrů tak zásadní.
Endrick ukázal, že dokáže mužstvu pomoci i ve chvíli, kdy začne utkání na lavičce. Nepotřeboval devadesát minut, aby ovlivnil výsledek. Stačila mu necelá půlhodina k tomu, aby připravil jeden gól, další sám vstřelil a výrazně přispěl k obratu. A Mourinho získal další argument, proč s mladým Brazilcem počítat i v důležitých zápasech.
V Římě navíc znovu potvrdil, že někdy může být nejdůležitějším trenérským rozhodnutím odvaha stáhnout slavné jméno. Vinícius opouštěl hřiště ve chvíli, kdy Real prohrával. Endrick ho nahrazoval s úkolem něco změnit. Když rozhodčí naposledy zapískal, měl Madrid tři body a mladý Brazilec cenu pro nejlepšího hráče utkání.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Real Madrid – Madrid stages another memorable comeback in the Champions League [2], Real Madrid – Endrick named MVP of the match [3], UEFA – Roma vs Real Madrid, match information [4].