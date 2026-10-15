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Mourinho stáhl Viníciuse a pustil na hřiště Endricka. Real pak během sedmi minut předvedl neuvěřitelný obrat

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Ještě v 82. minutě prohrával Real Madrid na stadionu AS Řím 1:3 a směřoval k porážce, která by pro Josého Mourinha znamenala velmi nepříjemný návrat do Itálie. Jenže portugalský trenér měl na lavičce hráče, kteří dokázali zápas úplně změnit. Endrick vystřídal Viníciuse Júniora, Arda Güler přinesl přesnost do standardních situací a během sedmi minut skórovali Carlos Espí, Endrick a Antonio Rüdiger. Real zvítězil 4:3 a znovu připomněl, proč se o jeho evropských obratech mluví jako o něčem mimořádném.
Mourinho stáhl Viníciuse a pustil na hřiště Endricka. Real pak během sedmi minut předvedl neuvěřitelný obrat

Mourinho stáhl Viníciuse a pustil na hřiště Endricka. Real pak během sedmi minut předvedl neuvěřitelný obrat

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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