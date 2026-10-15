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Bobkový list dokáže během chvilky naplnit celý byt příjemnou vůní. Jednoduchý postup přináší působivý efekt

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Knihkupectví nebo jógová studia někdy zvláštně voní. Je to tím, že se tam často praktikuje takzvaná očista. Jde o indiánský obřad.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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