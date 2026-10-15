Šest gólů, dva dvougóloví střelci a rekordní večer. Aston Villa udělala z Fenerbahçe tréninkového soupeře

Trenér Unai Emery přitom před zápasem řešil pochybnosti o domácí formě mužstva. Jeho hráči na ně odpověděli způsobem, který tureckému soupeři nedal téměř žádnou šanci.
Fenerbahçe přijelo bojovat o body. Po půlhodině už šlo o přežití
Villa Park zažil ve středu návrat Ligy mistrů, na který budou domácí fanoušci dlouho vzpomínat. Aston Villa vstoupila do utkání proti Fenerbahçe aktivně a už ve 12. minutě otevřela skóre zásluhou Johana Manzambiho. Pro jednadvacetiletého záložníka šlo o mimořádný okamžik. Nastoupil při svém debutu v Lize mistrů a právě v den narozenin zaznamenal první gól v soutěži.
Domácí tím ale rozhodně neskončili. Ve 31. minutě zvýšil Nicolas Jackson na 2:0 a o osm minut později přidal další branku. Fenerbahçe tak ještě před přestávkou ztrácelo tři góly a jeho obrana se opakovaně dostávala pod tlak.
Právě Jackson patřil k nejvýraznějším postavám první poloviny utkání. Dokázal využívat prostor za obránci, dobře načasovával náběhy a při zakončení působil velmi sebevědomě. Pro hráče, který přišel z Chelsea za přibližně 65 milionů liber, šlo o další potvrzení, že může být důležitou součástí Emeryho útoku.
Barkley přidal další dva góly během čtyř minut
Ani po přestávce nedokázalo Fenerbahçe vývoj zápasu změnit. Aston Villa pokračovala v aktivním fotbale a postupně navyšovala náskok. V 68. minutě proměnil Ross Barkley penaltu a o čtyři minuty později se prosadil znovu, tentokrát střelou zpoza pokutového území. Domácí vedli 5:0 a mohli začít přemýšlet o historickém výsledku.
Poslední slovo měl Tammy Abraham, který v 90. minutě uzavřel skóre na 6:0 po přihrávce Alyssona. Villa Park tak mohl oslavit jeden z nejpřesvědčivějších večerů v historii evropských vystoupení klubu.
Emery dokázal využít přesně to, co Fenerbahçe nezvládalo
Na výsledku je zajímavé především to, jak systematicky Aston Villa soupeře přehrávala. Domácí byli nebezpeční při rychlých přechodech do útoku, ale současně dokázali vytvářet příležitosti také při postupné kombinaci. Jackson opakovaně nacházel prostor mezi obránci, zatímco záložníci dobře podporovali útoky z druhé vlny. Právě proto mohl skórovat Manzambi a později také Barkley.
Fenerbahçe se naproti tomu nedařilo dostatečně omezovat pohyb hráčů před vlastním pokutovým územím. Když se pokusilo reagovat aktivnějším napadáním, otevíralo domácím další prostor. Emeryho mužstvo tak dokázalo využívat prakticky každý způsob, jak se dostat do nebezpečné situace. Jeho výkon nebyl založený pouze na individuální kvalitě jednoho střelce.
Villa Park konečně dostal večer, který si zasloužil
Aston Villa se v posledních letech dokázala výrazně posunout mezi evropskou klubovou elitu. Velkou zásluhu na tom má právě Unai Emery, který dlouhodobě patří mezi trenéry schopné připravovat mužstva na pohárové zápasy. Středeční utkání bylo dalším potvrzením jeho schopností.
Villa navíc dosáhla jedenáctého domácího vítězství v evropských soutěžích v řadě a vytvořila nový klubový rekord v podobě šestigólového vítězství. To samozřejmě neznamená, že bude podobně snadno porážet také nejsilnější evropské soupeře.
Fenerbahçe předvedlo velmi slabý výkon a dovolilo domácím vytvořit množství příležitostí, které by proti kvalitnějším mužstvům nemusely přicházet tak často. Přesto je výsledek 6:0 silným signálem. Aston Villa má útočníky schopné pravidelně skórovat, záložníky zapojující se do zakončení a trenéra, který dokáže jejich přednosti vhodně kombinovat.
Pro fanoušky představoval středeční večer především nádhernou oslavu evropského fotbalu. Pro Fenerbahçe šlo o připomínku, že pokud proti dobře organizovanému soupeři ztratí kontrolu nad středem hřiště a přechodem do obrany, může přijít velmi nepříjemný výsledek.
Šest vstřelených branek je pro Aston Villu historický zápis. Ještě zajímavější pro další průběh Ligy mistrů ale bude, zda dokáže podobnou kvalitu předvádět také ve chvílích, kdy soupeř nebude dělat tolik chyb.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sky Sports – Aston Villa 6-0 Fenerbahçe: Jackson and Barkley score twice [2], The Guardian – Jackson and Barkley doubles sink Fenerbahçe in record Aston Villa win [3], AS – Set de Champions para Emery [4].