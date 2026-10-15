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Šest gólů, dva dvougóloví střelci a rekordní večer. Aston Villa udělala z Fenerbahçe tréninkového soupeře

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Aston Villa ve středu večer předvedla jeden z nejlepších evropských výkonů své historie. Na domácím stadionu rozdrtila Fenerbahçe 6:0 a postarala se o rekordní vítězství klubu v evropských pohárech. Nicolas Jackson a Ross Barkley vstřelili po dvou gólech, Johan Manzambi oslavil své jednadvacáté narozeniny premiérovou trefou v Lize mistrů a konečný výsledek uzavřel Tammy Abraham.
Šest gólů, dva dvougóloví střelci a rekordní večer. Aston Villa udělala z Fenerbahçe tréninkového soupeře

Šest gólů, dva dvougóloví střelci a rekordní večer. Aston Villa udělala z Fenerbahçe tréninkového soupeře

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:45

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