Kynutá buchta s makovou a tvarohovou náplní jako frgály: Voní po celé kuchyni a zůstává krásně vláčná

Kynutá buchta s tvarohem a mákem je přesně ten typ pečení, který vypadá slavnostněji, než kolik kolem něj bývá práce. Když si pohlídáte těsto a nenecháte náplně zbytečně řídké, dostanete poctivý plechový koláč, který se hodí ke kávě i na víkendovou návštěvu.
budí u mnoha lidí zbytečný respekt. Jako by stačil jeden Kynuté těsto nepovedený pohyb a všechno skončilo v koši. Tady to tak přísné není. Základ je podobný těstu na obyčejný kynutý závin.
Jednu věc je dobré si pohlídat: Náplně musí být spíš husté. Tvaroh se většinou obejde se žloutkem a trochou cukru, podobně jako u klasického kynutého koláče. by neměla téct. Má zůstat na lžíci, ne se rozlévat po míse jako řídká kaše. Když se do ní nalije moc mléka, koláč pak na plechu připomíná spíš dezert, který by se měl jíst lžičkou. A kynutí? Maková náplň Těsto nežeňte. Existují postupy, kde se s ním pracuje hned po zadělání, i u buchty s tvarohem a mákem se to někdy dělá. Jenže pořádné vykynutí je na výsledku znát. Těsto změkne a druhý den nepůsobí jako suchý krajíc. Recept na poctivou kynutou buchtu s tvarohem a mákem
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + kynutí asi 1 hodina Co potřebujeme
Těsto: 500 g hladké mouky 100 g cukru krupice 2 ks žloutků 1 špetku soli 100 g sádla 42 g čerstvého droždí 250-300 ml vlažného mléka 1 ks vejce na potření
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 1 ks žloutku 3 lžíce cukru
Maková náplň: 200 g mletého máku 250 ml mléka 60 g cukru 1 lžíci strouhaného perníku nebo dětské krupičky na zahuštění
Volitelně navrch: 2 lžíce povidel drobenku podle chuti Foto: Cooky.cz, Kynutá buchta, co nedělá drahoty: S tvarohem a mákem je nadýchaná, voňavá a zvládne ji i ten, kdo se droždí spíš vyhýbá Postup přípravy kynuté buchty s tvarohovou a makovou náplní
1. Z části
vlažného mléka, lžičky cukru a rozdrobeného droždí připravte kvásek. Nechte ho 10 až 15 minut stát na teplejším místě, dokud se nahoře neudělá lehká pěna. Když je droždí čerstvé, bývá to poznat poměrně rychle.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte zbytek cukru, sůl, žloutky, rozpuštěné, jen vlažné sádlo, kvásek a postupně přilévejte zbylé mléko. Vypracujte hladké těsto, které se nelepí na ruce ani na stěny mísy. Pokud lepí jen lehce, nespěchejte s další moukou. Často stačí ještě pár minut hnětení, mouka navíc umí těsto zbytečně ztěžknout.
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou a těsto nechte kynout asi
45 až 60 minut. Mělo by viditelně nabýt. Čas není dogma, v chladnější kuchyni si kynuté těsto někdy prostě řekne o delší pauzu. Mezitím připravte obě náplně
4.
Tvaroh promíchejte se žloutkem a cukrem. Mletý mák dejte do kastrůlku s mlékem a cukrem, krátce povařte asi 3 až 5 minut a potom vmíchejte perník nebo krupičku. Náplň má zhoustnout tak, aby se dala roztírat, ale neutíkala z lžíce.
Povidla, mák a tvaroh: Trojice, která dělá hanácké koláče tak dobré a vláčné druhý i třetí den
5. Troubu předehřejte na
170 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, případně ho vyložte pečicím papírem. Papír je méně slavnostní, ale praktický.
6. Vykynuté těsto rozválejte přibližně podle velikosti plechu a přeneste ho na připravený plech. Nemusí to být pravítkem přesné, jen se snažte o pokud možno rovnoměrnou vrstvu. Okraje trochu vytáhněte nahoru, náplň pak nebude mít tolik prostoru k útěku.
7. Na těsto nejdřív rozetřete
tvarohovou náplň, potom po částech přidejte makovou náplň. Pokud chcete výraznější chuť, dejte mezi ně nebo navrch malé lžičky povidel. Tvaroh, mák a povidla spolu fungují už z klasických kynutých koláčů a na plechu se chovají stejně dobře.
8. Okraje potřete
rozšlehaným vejcem a koláč pečte přibližně 25 až 30 minut, dokud nezezlátne. Po vytažení z trouby ho nechte aspoň trochu zchladnout. Horký kynutý koláč se při krájení trhá a náplň se lepí na nůž víc, než je příjemné. Foto: Cooky.cz, Kynutá buchta, co nedělá drahoty: S tvarohem a mákem je nadýchaná, voňavá a zvládne ji i ten, kdo se droždí spíš vyhýbá
TIP: Pokud má buchta působit o něco slavnostněji, posypte ji před pečením drobenkou. I bez ní bude dobrá, ale drobenka přidá známý domácí vzhled a navrch trochu křupnutí. Co když chcete buchtu trochu obměnit?
Variant je víc a není nutné držet se jediné podoby. Máte-li doma povidla, dejte je mezi tvaroh a mák nebo jen do několika pruhů. V tradičních kynutých koláčích se tvaroh, mák a povidla potkávají často, protože k sobě chuťově sedí. Povidla navíc pomůžou i tehdy, když by maková vrstva vyšla trochu sušší.
V létě se hodí sáhnout po
meruňkách nebo jiném kyselejším ovoci. Jen to nepřehánějte s množstvím, aby se těsto pod náplní nerozmočilo. Pár kousků udělá dost. Vláčné kynuté těsto, tvaroh, mák a ovoce pak připomenou nedělní buchtu na plech, jen v bohatší verzi.
Můžu použít polohrubou mouku?
Ano, použít se dá a v řadě domácností se polohrubá mouka do podobného těsta dává běžně. Pro tuhle buchtu je ale jistější
hladká mouka, protože po ní bývá těsto jemnější.
Dá se udělat těsto bez dlouhého kynutí?
Dá. Některé recepty počítají s tím, že se těsto po zadělání rovnou rozválí a pokračuje se náplní. Výsledek může být dobrý, klasicky vykynuté těsto má ale lepší strukturu a déle zůstává vláčné.
Jak buchtu skladovat?
Po vychladnutí ji zakryjte a dejte do chladu, protože
tvaroh v teplé kuchyni nevydrží dlouho v dobré kondici. Druhý den bývá buchta stále výborná, jen ji před podáváním vytáhněte z lednice o něco dřív.
Frgálová buchta neboli štědrák: Poctivý moučník se čtyřmi náplněmi v jednom řezu
Šlehačkové šátečky s tvarohovou a makovou náplní: Víkendové pečení pro celou rodinu
Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz