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Kynutá buchta s makovou a tvarohovou náplní jako frgály: Voní po celé kuchyni a zůstává krásně vláčná

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Kynutá buchta s tvarohem a mákem je přesně ten typ pečení, který vypadá slavnostněji, než kolik kolem něj bývá práce. Když si pohlídáte těsto a nenecháte náplně zbytečně řídké, dostanete poctivý plechový koláč, který se hodí ke kávě i na víkendovou návštěvu.
Kynutá buchta s tvarohem a mákem

Kynutá buchta s tvarohem a mákem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kynutá buchta, co nedělá drahoty: S tvarohem a mákem je nadýchaná, voňavá a zvládne ji i ten, kdo se droždí spíš vyhýbá
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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