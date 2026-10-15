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ANO v Mariánských Lázních zřejmě udrží vedení města, vyjednalo koalici

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Hnutí ANO nejspíš zůstane ve vedení Mariánských Lázní. Ačkoli ještě v úterý opoziční strany deklarovaly dohodu o nové koalici s těsnou většinou bez ANO, dnes starosta a lídr kandidátky ANO Martin Hurajčík oznámil, že vítěz voleb svou pozici obhájí.
ANO v Mariánských Lázních zřejmě udrží vedení města, vyjednalo koalici

ANO v Mariánských Lázních zřejmě udrží vedení města, vyjednalo koalici

Zdroj: ANO Mariánské Lázně
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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