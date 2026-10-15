Tuhle skleněnou vázu z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 8 000 Kč

Na první pohled jde jen o těžký kus skla s barevným jádrem, jaký kdysi stával v mnoha českých obývacích pokojích. Na německých a rakouských inzertních portálech ale prodávající takové vázy nabízejí jako sbírkové kusy. V popisech zmiňují design ze šedesátých let i jméno autora, jehož práce mají ve sbírkách velká evropská a americká muzea.
Berlínský inzerát s vázou z Vysočiny
Na německém portálu Kleinanzeigen nabízí sběratel z berlínského Kreuzbergu vázu ze sklárny ve Škrdlovicích. Je akvamarínová, měří zhruba 18,5 centimetru a váží necelé dva kilogramy. Podle popisu pochází z konce šedesátých let a nemá žádné škrábnutí ani otlučený okraj. Prodávající za ni chce pevnou cenu 330 eur a poštovné si kupec hradí zvlášť.
Stejnou částku žádá soukromý inzerent na rakouském webu Willhaben za příbuznou vázu ze Škrdlovic od stejného autora. Má zelené jádro v silném čirém plášti, je vysoká 17 centimetrů a váží 2,1 kilogramu. Podle kurzu České národní banky ze 13. října 2026 odpovídá 330 eur zhruba 8 040 korunám, a to bez poštovného.
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Oba inzeráty přehledně shrnuje následující tabulka:
Inzertní portál Barva vázy Výška Hmotnost Požadovaná cena Kleinanzeigen (Německo) akvamarínová zhruba 18,5 cm necelé 2 kg 330 eur Willhaben (Rakousko) zelená 17 cm 2,1 kg 330 eur Barva uvězněná v tlustém skle
V cizině se váze říká Whirlpool, česky se pro ni používá název Vířivá. Barevné jádro je zatavené do silného pláště z čirého skla. Světlo se v plášti láme, takže barva uvnitř při pohledu z různých stran jako by se stáčela do víru, na který odkazuje i anglický název.
Kdo podobný kus doma má, pozná ho často spíš rukou než okem. Na svou velikost je váza nezvykle těžká, jak ukazují i obě zahraniční nabídky, kde kusy vysoké kolem 17 až 18 centimetrů váží přibližně dva kilogramy. V tlusté stěně navíc často zůstávají vidět drobné vzduchové bublinky.
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Vázu navrhl František Vízner (1936–2011), sochař a sklářský výtvarník s diplomem z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V šedesátých letech nejprve navrhoval lisované sklo pro podnik Sklo Union. V roce 1967 se přesunul do Škrdlovic, kde deset let určoval výtvarnou podobu hutě a navrhoval vázy a mísy tvarované přímo u pece. Od roku 1977 pracoval samostatně ve vlastním ateliéru.
Víznerovo jméno znají i v Německu. Jeho díla najdete ve sbírkách těchto muzeí:
mnichovské Pinakotéky moderního umění, sklářského muzea v bavorském Frauenau, londýnského Victoria and Albert Museum, newyorského Metropolitního muzea umění. Huť bratrů Beránků už nepracuje Přečtěte si také: Tato 3 znamení zvěrokruhu čeká do konce roku 2026 velká změna. Jedno z nich konečně dostane, na co čekalo roky
Sklárna stála v obci Škrdlovice nedaleko Žďáru nad Sázavou. Huť v roce 1941 založila sklářská rodina Beránků, tedy Emanuel a jeho bratři Jindřich, Bohuslav a Josef. Soukromým podnikem zůstala jen sedm let. Po znárodnění v roce 1948 ji od roku 1952 spravovalo Ústředí lidové umělecké výroby, které chtělo udržet ruční sklářské řemeslo. Poslední volně tvarované kusy tu vznikly v roce 2000.
Ve Škrdlovicích se tytéž tvary vyráběly opakovaně řadu let, každý kus ale skláři tvarovali ručně ze žhavé skloviny. Postavíte-li vedle sebe dvě vázy téhož modelu, drobné odlišnosti na nich obvykle najdete.
Ve Škrdlovicích skláři tvarovali každou vázu ručně ze žhavé skloviny, proto se dva kusy téhož modelu obvykle drobně liší. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Podpis na dně hledat nemusíte
Na dně běžné škrdlovické vázy signaturu nečekejte. Kusy pro zahraniční odběratele dostávaly nanejvýš obecnou nálepku Bohemia Glass, ze které se nic bližšího nedozvíte. Při určování proto víc napoví samotné provedení: masivní plášť z čirého skla, zatavená barva uvnitř a hmotnost, která na tak malou vázu překvapí.
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Na cenu má velký vliv stav skla, a tak oba zahraniční prodávající hned v popisu ujišťují, že jejich vázy nemají praskliny ani odštípnutý okraj. Kdo zvažuje prodej, může si vázu před zveřejněním inzerátu nechat ocenit u specialisty na české sklo 20. století. Odhad pomůže, aby vzácnější kus neodešel za cenu běžné bazarové vázy.
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Zdroje: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/skl-rny-krdlovice-franti-ek-vizner-glas-vase-whirlpool-aquamarin/3334119733-240-9630, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/vintage-mid-century-glasvase-von-frantisek-vizner-fuer-skrdlovice-modell-6825-1415467517/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_V%C3%ADzner, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-vaza-skrdlovice-vizner/, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krdlovice, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-sklenena-vaza-60-70-leta-cena/