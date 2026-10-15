KOMENTÁŘ: Plzeň je novou výkladní skříní ANO. A místní politický bizár sleduje celé Česko

Hnutí ANO udělalo v Plzni o čtyři procentní body lepší výsledek oproti volbám v roce 2022 a polepšilo si o tři mandáty. Nově má v zastupitelstvu 18 křesel. A to způsobilo poprask. Všechna celostátní média i všichni slavní političtí komentátoři a podcasteři upřeli zrak na Plzeň a na tento volební výsledek. Plzeň od soboty plní denně mediální prostor. Ale zdaleka nejde jen o dokola omílané vítězství ANO. Poprask způsobilo naprosto bizarní povolební uspořádání v plzeňské městské části Slovany, o které se postarala zde vítězná ODS. Čtyři zvolení zastupitelé z ODS budou ve vedení obvodu s ANO, STAN a PRO Plzeň. Další čtyři zastupitelé z občanských demokratů odešli do opozice! Včetně starosty Lumíra Ashenbrennera, který získal nejvíce preferenčních hlasů.
Poslední dva dny úplně nejvíce rezonuje v médiích kauza již zmíněného končícího senátora za ODS Lumíra Aschenbrennera, který neprošel do druhého kola senátních voleb. K nelibosti vedení ODS se překvapivě objevil na předvolebních billboardech na fotografii společně s Lucií Kantorovou, kandidátkou ANO. Na plakátu je slogan, že Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije. Byť senátor uvedl, že ANO výslovně nepodpořil, plakát ovšem vyznívá zcela jinak. Namířen je proti kandidátovi STAN, kterým je generál Karel Řehka. Ten se v duelu utká s Kantorovou. Od některých voličů schytává kritiku za to, že není z Plzně. Několik let žije v Kozolupech u Plzně, kam se „přiženil“.
Až doposud se o Plzni vědělo zhruba jen to, že tady má být problémem bezpečnost, kriminalita a cizinci. V reálu je ale situace stejná jako v jiných větších městech. Jen se tady o tom více a hlasitěji mluví. O Plzni a místní politické situaci ale v médiích zazněla od soboty i celá řada nepřesností a nepravd, které je třeba uvést na pravou míru.
Že v Plzni drtivě vyhraje komunální volby ANO a na hlavu porazí ODS, bylo místním znalcům jasné už dlouho. Stejně tak bylo jasné, že si ANO kvůli vzájemné nevraživosti s ODS do koalice občanské demokraty nevezme. ANO zcela nepřekvapivě angažovalo do koalice svůj osvědčený „B tým“, kterým je PRO Plzeň. Koaliční trojlístek doplnil STAN, od kterého před ale volbami uteklo několik výrazných osobností ke konkurenci. S oběma uskupeními už vládlo ANO v minulém volebním období. Z bývalé koalice vypadli jen Piráti, kteří ve volbách totálně propadli a nedostali se přes pětiprocentní hranici. Na celorepublikové úrovni se jen málo mluvilo o tom, že Plzeň ovládalo minulé čtyři roky ANO v koalici s Piráty, kteří měli dokonce post prvního náměstka primátora! Koalici doplňovali už zmínění Starostové a PRO Plzeň.
ANO je ve vedení Plzně už od roku 2018
Podle vyjádření některých celostátních médií z posledních dnů to vypadá tak, že se v Plzni (označované jako bašta ODS) zázračně zrodilo silné hnutí ANO v čele s dosud téměř neznámým primátorem Romanem Zarzyckým. Opak je ale pravdou. Hnutí ANO v Plzni nevyhrálo volby poprvé, jak se chybně uvádí. Ale už podruhé. Zarzycký vyhrál s ANO volby už v roce 2018 velmi těsně před ODS s náskokem 0,09 procentního bodu. ANO se tehdy stalo součástí koalice vedené ODS a navzdory svému vítězství nezískalo post primátora. Zarzycký se stal prvním náměstkem primátora. ((Nejdříve Martina Baxy (ODS), kterého pak vystřídal Pavel Šindelář)). Už od roku 2018 byl tedy druhým mužem ve vedení města.
Volby v roce 2022 vyhrála těsně koalice SPOLU. Tentokrát ale Zarzycký nenechal nic náhodě. Než se SPOLU stihlo rozkoukat, vznikla bleskově překvapivá koalice ANO, Piráti, STAN a PRO Plzeň. Primátorem a jedničkou v Plzni se stal Roman Zarzycký. A začala jeho slavná éra, kdy naprosto vymazal a zneviditelnil opoziční konkurenci.
Brutálním politickým marketingem dokonale okoukaným od svého šéfa Andreje Babiše ovládl Roman Zarzycký celou Plzeň a stal se místním králem sociálních sítí. Denně tam chrlil a stále chrlí s typickým pozdravem „Ahoj, Plzeňáci“ (ze kterého si vybudoval svoji značku) množství příspěvků o tom, co všechno se v Plzni začalo dělat, co všechno se podařilo a na čem se začne pracovat. Prezentují se samozřejmě jen pozitivní věci. Nechyběly záběry z rodinného života ani z cestování na utkání s FC Viktoria Plzeň. Zarzycký je v Plzni úplně u všeho. Ryze pozitivního obrazu ale dosahuje i nekompromisním mazáním všech kritických komentářů a okamžitou blokací názorových oponentů.
Díky tomu se podařilo Zarzyckému vybudovat v Plzni neotřesitelnou pozici založenou na tvrzení, že posledních 25 let se v Plzni nic nevybudovalo. Doba blahobytu a rozvoje města se nastartovala až po jeho nástupu do vedení radnice. Jediným opozičním politikem, který dokázal Zarzyckému mírně konkurovat na sociálních sítích, byla krajská zastupitelka za ODS Lucie Kužílková, která se nově stala zastupitelkou města. Kužílková zveřejnila několik kritických příspěvků namířených proti primátorovi a za to obvykle schytala obrovskou bídu nejen od jeho příznivců, ale i od samotného primátora. Před komunálními volbami ale Kužílková svoji kritickou aktivitu na sociálních sítích nasměrovala na vedení Plzeňského kraje, kde je hejtmanem Kamal Farhan (ANO).
Plzeňský primátor Roman Zarzycký se zasloužil o to, že z Plzně pod jeho vedením letos zmizely poslední kasina a herny. Město je tak úplně bez hazardu, o což se snažilo už několik let. Sám sebe Zarzycký označoval jako nekompromisního bojovníka s hazardem. O to více překvapil, když se před pár dny objevil jako podporovatel na jedné předvolební akci Sandry Tsoukernik, která je kandidátkou do Senátu za ANO v obvodu Cheb a Tachov. Sandra Tsoukernik je manželkou miliardáře a krále hazardu Leona Tsoukernika. Ten byl ještě nedávno mimo jiné majitelem obřího kasina na Rozvadově. Zarzycký, který z Plzně vytlačil hazard, v tričku se jménem Sandry Tsoukernik tančil a zpíval po jejím boku během jednoho vystoupení Michala Davida uspořádaného na podporu senátní kandidátky.
Zatímco ve všech ostatních krajských městech ANO v komunálních volbách pohořelo a své pozice vyklidilo i v mnoha dalších městech, ANO v Plzni posílilo. Město se tak stává novou výkladní skříní hnutí ANO, na kterou bude teď upřena velká pozornost politiků a hlavně i celostátních médií. Plzeň tak vystupuje ze stínu a dostává se do popředí zájmu. Uvidíme, zda tato pozornost městu a jeho vedení prospěje, či nikoliv.