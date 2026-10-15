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KOMENTÁŘ: Plzeň je novou výkladní skříní ANO. A místní politický bizár sleduje celé Česko

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Máme to ale u nás v Plzni po komunálních a senátních volbách pořádně veselo. Před volbami celostátní média politická situace v Plzni téměř nezajímala. Město si rochnilo ve svém zatuchlém dvorečku. Situace se ale změnila po volbách, kdy tady zvítězilo vládní ANO jako v jediném krajském městě.
KOMENTÁŘ: Plzeň je novou výkladní skříní ANO. A místní politický bizár sleduje celé Česko

KOMENTÁŘ: Plzeň je novou výkladní skříní ANO. A místní politický bizár sleduje celé Česko

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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