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Bojové sporty se vrátí ke svým kořenům. Nová organizace Scotta Cokera Ki MMA zvažuje pravidla Pride

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Scott Coker chystá návrat na scénu s organizací Ki MMA, která vsadí na turnaj pro 32 bojovníků pérové váhy. Vedení chce vychovávat nové talenty, ale počítá také s možností přivést známá jména a nabídnout fanouškům něco jiného než UFC.
Bojové sporty se vrátí ke svým kořenům. Nová organizace Scotta Cokera Ki MMA zvažuje pravidla Pride

Bojové sporty se vrátí ke svým kořenům. Nová organizace Scotta Cokera Ki MMA zvažuje pravidla Pride

Zdroj: Bellator
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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