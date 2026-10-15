Ve 45 letech dát výpověď a přijmout práci za méně peněz? Rodina vidí chybu, skutečnost může být jiná

V pětačtyřiceti letech má řada lidí za sebou více než dvě desetiletí pracovních zkušeností. Vybudovali si určité postavení, získali odborné znalosti a často dosáhli příjmu, o kterém na začátku kariéry pouze uvažovali. Přesto mohou dospět k rozhodnutí, že dosavadní zaměstnání opustí, i když jim nové místo nabídne nižší mzdu. Důvodem nemusí být nespokojenost se samotnou profesí, ale každodenní pracovní tlak, přesčasy, dlouhé dojíždění nebo nedostatek času na rodinu. Zatímco okolí hodnotí především ztrátu peněz, člověk, který změnu zvažuje, může mnohem intenzivněji vnímat to, co mu současná práce bere. Právě rozdílné priority bývají příčinou nepochopení mezi zaměstnancem a jeho nejbližšími.
Nejde přitom pouze o otázku osobních preferencí. V českém průzkumu pracovních podmínek z roku 2026 uvedlo 43 procent dotázaných zaměstnanců, že už někdy změnili zaměstnavatele kvůli nesouladu mezi pracovním a soukromým životem. Rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem zároveň označilo 40 procent respondentů za hlavní důvod, proč u současného zaměstnavatele zůstávají. Mzdu a zaměstnanecké výhody ve stejné souvislosti uvedlo pouze 16 procent dotázaných. To ovšem neznamená, že by peníze přestaly být důležité, protože při výběru nového zaměstnavatele stále představují zásadní kritérium. Výsledky spíše ukazují, že důvody pro přijetí zaměstnání a důvody, proč v něm lidé dlouhodobě setrvávají, se mohou výrazně lišit.
Vyšší výplata nemusí vyvážit každodenní stres
Dlouhodobá pracovní zátěž se může postupně promítat do zdravotního stavu, rodinných vztahů i schopnosti odpočívat. Zvlášť problematická je situace, kdy zaměstnanec pravidelně pracuje výrazně déle, než odpovídá běžné pracovní době. Mezinárodní výzkum zaměřený na zdravotní důsledky dlouhého pracovního týdne zjistil, že práce v rozsahu alespoň 55 hodin týdně souvisí s vyšším rizikem cévní mozkové příhody a úmrtí na ischemickou chorobu srdeční. Ve srovnání s lidmi pracujícími 35 až 40 hodin týdně bylo riziko cévní mozkové příhody přibližně o 35 procent vyšší. Ani dobře placená pozice proto nemusí být dlouhodobě výhodná, pokud je spojena s nadměrnou pracovní zátěží. Samotná změna zaměstnání však automaticky nezaručuje lepší zdraví ani nižší stres.
Rozhodnutí přijmout nižší mzdu má přesto také svou finanční stránku, kterou nelze přehlížet. Pokud člověk začne měsíčně dostávat například o pět tisíc korun čistého méně, znamená to za jediný rok rozdíl 60 tisíc korun. U domácnosti zatížené hypotékou, půjčkami nebo vysokými pravidelnými výdaji může být takový pokles významný. Na druhou stranu je vhodné započítat také náklady, které se změnou práce mohou snížit. Kratší dojíždění může znamenat úsporu za dopravu, pravidelnější pracovní doba zase omezit výdaje za některé služby spojené s péčí o domácnost. Skutečný finanční dopad proto nemusí odpovídat pouze rozdílu mezi dvěma výplatními páskami.
Změna kariéry po čtyřicítce má svá úskalí
Lidé kolem pětačtyřiceti let mohou při hledání nového zaměstnání narazit také na předsudky týkající se věku. Přestože mají rozsáhlé zkušenosti, někteří zaměstnavatelé mohou pochybovat o jejich ochotě učit se nové postupy nebo pracovat s moderními technologiemi. Takové stereotypy se přitom nemusí týkat pouze uchazečů nad padesát let, ale mohou se objevovat už u mladších kandidátů. Zkušenosti z předchozích zaměstnání však mohou být důležitou výhodou, zejména při řešení složitějších situací a spolupráci v týmu. V průzkumu z roku 2026 uvedlo 74 procent českých respondentů, že spolupráce a naslouchání názorům ostatních přispívají k jejich vyšší produktivitě. Změna zaměstnání ve středním věku tak nemusí znamenat návrat na úplný začátek kariéry.
Významnou roli může sehrát také doplnění kvalifikace nebo úplná změna profesního zaměření. V České republice lze za určitých podmínek využít rekvalifikace podporované Úřadem práce. U takzvané zvolené rekvalifikace může stát uhradit schválený kurz až do výše 50 tisíc korun v průběhu tří let. O příspěvek mohou žádat nejen nezaměstnaní, ale také lidé vedení v evidenci zájemců o zaměstnání, kteří chtějí zlepšit své pracovní uplatnění. Úřad ovšem posuzuje účelnost vzdělávání a jeho skutečnou využitelnost na trhu práce, přičemž kurz musí schválit předem. Ani tato možnost tedy nepředstavuje automatický nárok na proplacení libovolného vzdělávání.
Rodina může mít jiné priority než samotný zaměstnanec
Nesouhlas blízkých nemusí automaticky znamenat, že člověku jeho rozhodnutí nepřejí. Partner nebo další členové domácnosti mohou především řešit stabilitu rodinného rozpočtu a obávat se ztráty dosavadních jistot. Zaměstnanec naproti tomu může považovat za největší problém pokračování v práci, která ho dlouhodobě vyčerpává. Rozdílný pohled se ještě více projeví ve chvíli, kdy nižší příjem ovlivní společné závazky. Před výpovědí je proto důležité porovnat nejen výši mzdy, ale také pracovní dobu, podmínky nové smlouvy, možnosti profesního růstu a finanční rezervu domácnosti. Dobře připravená změna může přinést stabilnější pracovní režim, zatímco nepromyšlený odchod může dosavadní stres pouze nahradit finančními starostmi.
Právě dlouhodobé možnosti nové práce mohou rozhodnout o tom, zda se přechod na nižší mzdu skutečně vyplatí. Nižší nástupní plat nemusí zůstat stejný po celou dobu zaměstnání a nové pracovní prostředí může nabídnout prostor pro další odborný rozvoj. Stejně důležité je ale prověřit, zda slibovaná flexibilita nebo menší pracovní zátěž odpovídají skutečným podmínkám. U některých profesí totiž může být méně placené zaměstnání stejně náročné jako předchozí pozice. Odchod ze zavedené kariéry tak není sám o sobě ani správným, ani chybným krokem. Rozhodující je, co člověk za nižší příjem skutečně získá a zda tím neohrozí základní finanční potřeby své domácnosti.
zdroje: who.int, mpsv.gov.cz