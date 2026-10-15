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Ve 45 letech dát výpověď a přijmout práci za méně peněz? Rodina vidí chybu, skutečnost může být jiná

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Dennívýzva
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Opustit dobře placené zaměstnání, vzdát se části příjmů a začít znovu ve věku, kdy už má člověk vybudovanou kariéru. Pro rodinu může být takové rozhodnutí nepochopitelné. Jenže výsledky průzkumů ukazují, že Češi při výběru zaměstnání stále častěji zohledňují také pracovní podmínky, osobní život a psychickou pohodu. Vyšší výplata totiž nemusí znamenat větší spokojenost.
Ve 45 letech dát výpověď a přijmout práci za méně peněz? Rodina vidí chybu, skutečnost může být jiná

Ve 45 letech dát výpověď a přijmout práci za méně peněz? Rodina vidí chybu, skutečnost může být jiná

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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