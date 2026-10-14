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Starostka Majetína trestný čin nespáchala. Čtyři miliony zmizely kvůli podvodníkům vydávajícím se za policisty

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Dennívýzva
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Prověřování starostky obce Majetín na Olomoucku Miroslavy Zavadilové je uzavřeno. Policie případ odložila s tím, že se starostka žádného trestného činu nedopustila. Potvrdil to…
Majetín,_OÚ

Majetín,_OÚ

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:00

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