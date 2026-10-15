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Co kdyby Země ztratila sklon osy? Zmizela by známá roční období a takhle by se změnil celý život na planetě

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Jaro, léto, podzim a zima nejsou samozřejmou vlastností každé planety. Země je za ně vděčná především náklonu své rotační osy. Co by se ale stalo, kdyby tento sklon zmizel a planeta dál obíhala kolem Slunce? Dny by plynuly, ale střídání ročních období by dostalo úplně jinou podobu. Nejdůležitější změny by byly překvapivě daleko od rovníku.
Co kdyby Země ztratila sklon osy? Zmizela by známá roční období a takhle by se změnil celý život na planetě

Co kdyby Země ztratila sklon osy? Zmizela by známá roční období a takhle by se změnil celý život na planetě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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