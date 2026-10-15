Co kdyby Země ztratila sklon osy? Zmizela by známá roční období a takhle by se změnil celý život na planetě

Planeta, na níž by nepřicházelo léto
Představme si Zemi, která se nadále otáčí kolem své osy, každý rok oběhne Slunce a má stejně rozsáhlé oceány i kontinenty jako dnes. Změníme jen jednu základní vlastnost: rotační osa přestane být nakloněna vůči kolmici na rovinu oběžné dráhy. Místo dnešních přibližně 23,4 stupně bude mít sklon nulový. Není to realistický scénář události, která by se mohla zítra sama od sebe stát. Je to vědecký myšlenkový experiment, jenž umožňuje pochopit, co pro náš svět znamenají roční období.
Dnes severní a jižní polokoule během oběhu kolem Slunce střídavě získávají výhodu delších dnů a vyššího postavení Slunce nad obzorem. Právě proto nastává na severu léto, když na jihu vládne zima. Kdyby náklon zmizel, tento pravidelný mechanismus by přestal fungovat.
Dvanáct hodin dne skoro všude
Na planetě s nulovým sklonem osy by se Slunce drželo po celý rok přibližně nad rovníkem. Ve většině zeměpisných šířek by astronomický den a noc trvaly zhruba po dvanácti hodinách, zanedbáme-li účinky atmosférického lomu a konečnou velikost slunečního disku. Dnešní dlouhé letní večery ve střední Evropě by zmizely, stejně jako velké zimní rozdíly v délce denního světla.
Na pólech by situace byla zvláštní: Slunce by se pohybovalo těsně u obzoru. Nedošlo by ke známému střídání polárního dne a polární noci v dnešní podobě. To však neznamená, že by se klima celé planety stalo stejně příjemným. Rozložení sluneční energie by bylo mezi rovníkem a póly mnohem stabilnější, ale zároveň výrazně nerovnoměrné.
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Tropům by zůstalo Slunce, pólům by chybělo léto
V blízkosti rovníku by Slunce vystupovalo vysoko po celý rok. Vysoké zeměpisné šířky by naproti tomu přišly o období, kdy se k nim díky dnešnímu sklonu osy dostává mnoho sluneční energie během dlouhých letních dnů. Právě toto letní teplo pomáhá každoročně rozpouštět sníh a led.
Klimatické studie reálných, mnohem menších změn sklonu osy ukazují, že nižší náklon podporuje mírnější sezónnost a může napomáhat růstu ledových příkrovů ve vysokých zeměpisných šířkách. U úplně nulového sklonu by šlo o podstatně extrémnější podmínku, takže přesný rozsah zalednění nelze poctivě určit pouhou extrapolací jedné studie. Záležel by také na oceánských proudech, koncentraci skleníkových plynů, rozložení pevnin a dlouhodobých zpětných vazbách mezi sněhem, ledem a atmosférou.
Co by udělalo zemědělství bez jara a podzimu
Řada plodin a volně žijících druhů využívá délku dne a teplotní průběh roku jako signály pro klíčení, kvetení, rozmnožování nebo migraci. Stabilní délka dne by tyto rytmy ovlivnila. V oblastech, které dnes spoléhají na pravidelné letní oteplení, by se mohly výrazně zhoršit podmínky pro pěstování některých plodin. Jinde by naopak mohlo být možné hospodařit jinak než dnes.
Neexistuje však vědecký důvod předem prohlásit, že by bez sklonu osy zkolabovalo veškeré zemědělství. Lidská společnost by mohla měnit druhy plodin, zemědělské postupy, zavlažování i místa produkce. Obrovský rozdíl by také představovala rychlost hypotetické změny: náhlá proměna dnešního klimatického systému by znamenala zásadní problém pro adaptaci, zatímco na planetě s nulovým náklonem od samotného vzniku by se ekosystémy vyvíjely za úplně jiných podmínek.
Ani bez sklonu osy by nebylo všude stejné počasí
Roční období jsou astronomickým vzorem, nikoli úplným popisem počasí. Na Zemi by dál existoval rozdíl mezi oceánem a pevninou, horská pásma, oceánské proudy, bouřky i nepravidelné změny atmosférické cirkulace. Dokonce i malá výstřednost zemské dráhy by během roku zachovávala určitou změnu vzdálenosti od Slunce a množství dopadající energie. Takový účinek však není totéž jako dnešní výrazné protikladné sezóny severní a jižní polokoule.
Vědci navíc vědí, že sklon zemské osy se v dlouhých časových obdobích skutečně mírně mění. Přibližně v cyklu 41 tisíc let kolísá mezi hodnotami kolem 22,1 a 24,5 stupně. Tyto změny ovlivňují sezónní rozložení sluneční energie a patří mezi faktory dlouhodobých klimatických cyklů. Nulový sklon je tedy hypotéza daleko za běžným rozsahem pozorovaných změn, nikoli předpověď budoucího vývoje naší planety.
Víc než jen ztracené čtyři roční doby
Země bez sklonu osy by neztratila gravitaci, oceány ani možnost života. Zmizela by však jedna z hlavních příčin, které dnes určují střídání světla a tepla během roku. Důsledky by se odvíjely v klimatickém systému a postupně zasáhly vegetaci, potravní řetězce i lidské hospodaření.
Právě tento myšlenkový experiment ukazuje, proč je malý úhel na astronomickém nákresu tak důležitý. Náklon o pouhých třiadvacet stupňů pomáhá rozhodovat o tom, kde na planetě roztaje sníh, kdy rostliny vykvetou a proč je červenec v Česku něčím úplně jiným než leden.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA – Milankovitch (Orbital) Cycles and Their Role in Earth's Climate [2], NASA – Facts About Earth [3], Nature Communications – Model Evidence for a Seasonal Bias in Antarctic Ice Cores [4], Global and Planetary Change – The Role of Orbital Obliquity in Modulating Pliocene Warm Period Climate, DOI 10.1016/j.gloplacha.2026.105636 [5]. img ai generated