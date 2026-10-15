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Robin Gecht se stal tváří Ripper Crew. Za vraždy ale nikdy odsouzen nebyl

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Dennívýzva
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Jméno Robina Gechta je téměř čtyři desetiletí spojováno s jednou z nejbrutálnějších sérií útoků na ženy v okolí Chicaga. Muži kolem něj byli odsouzeni za vraždy, sami jej označovali za vůdce a před soudem zazněla svědectví o společném násilí. Gecht však dostal 120 let za útok na ženu, která přežila – nikoli za sérii vražd, jež mu populární true crime často připisuje jako hotovou věc.
Robin Gecht se stal tváří Ripper Crew. Za vraždy ale nikdy odsouzen nebyl

Robin Gecht se stal tváří Ripper Crew. Za vraždy ale nikdy odsouzen nebyl

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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