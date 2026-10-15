Po covidu jsme si myli ruce jako chirurgové. Pak jsme vzali do ruky mobil. Co všechno na nás doma čeká?

Vzpomínáš na začátek covidu, kdy jsme si myli ruce tak důkladně, že se některým z nás začínaly podobat pergamenu? Mezitím jsme desetkrát denně sahali na mobil, položili ho na kuchyňskou linku a večer ho odnesli až k polštáři. Možná právě tehdy začala část domácností přemýšlet o tom, kolika předmětů se denně dotýkáme, aniž bychom je někdy očistili.
Dnes už nepotřebujeme žít v permanentním režimu dezinfekční pohotovosti. Ale Světový den mytí rukou, který připadá na 15. října, je dobrou záminkou k návratu k jednomu rozumnému principu: hygiena má být účinná, nikoli hysterická.
Mobil: malý cestovatel s velmi pestrým životopisem
Telefon držíme při cestě do práce, při jídle, v tramvaji, v obchodě a často také v koupelně. Na jeho povrch se mohou přenášet mikroorganismy z rukou i dalších ploch. Výzkumy opakovaně ukázaly, že na telefonech lze nalézt různé bakterie, jejich množství se však výrazně liší podle prostředí a způsobu používání.
Na internetu občas narazíš na kategorické tvrzení, že na mobilu je desetkrát více bakterií než na záchodovém prkénku. Takové univerzální pořadí ovšem nedává vědecky dobrý smysl. Záleží na tom, jaké zařízení a jaké prkénko srovnáváme, co přesně výzkumníci měří a zda jde o celkové množství mikroorganismů, nebo o konkrétní potenciálně škodlivé druhy.
Přítomnost bakterií navíc není sama o sobě důkazem zdravotního rizika. Mikroorganismy běžně žijí na pokožce i předmětech kolem nás. U telefonu proto dává smysl pravidelné čištění podle doporučení výrobce a zejména mytí rukou v situacích, kdy je to hygienicky důležité.
Klávesnice: místo, kde se potkává oběd a pracovní morálka
Některé kancelářské klávesnice mají pozoruhodnou historii. Při každém stisku mezerníku si člověk může představit, kolik drobků z rohlíku se už pod klávesami pokusilo založit samostatnou civilizaci.
Výzkumy kontaminace klávesnic existují zejména ve zdravotnických zařízeních, kde je hygiena mimořádně důležitá. Nelze ale automaticky převzít výsledky z nemocnic a tvrdit, že stejná čísla platí pro běžný domácí pracovní stůl.
Praktické doporučení je přitom jednoduché: občas klávesnici odpoj nebo vypni, opatrně z ní odstraň drobky a povrch vyčisti způsobem doporučeným výrobcem. Pokud ji sdílí více lidí nebo u ní pravidelně jíš, vyplatí se úklidu věnovat větší pozornost.
Ovladač: rodinný putovní pohár
Televizní ovladač má proti mobilu jednu zvláštní výhodu: často s ním manipulují všichni členové domácnosti. Projde rukama po svačině, během nemoci i při filmovém večeru a pak skončí mezi polštáři pohovky.
Kolik bakterií na něm přesně žije, se univerzálně říct nedá. Zato víme, že předměty, kterých se často dotýkáme, patří mezi plochy vhodné k pravidelnému čištění. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje při domácím úklidu věnovat pozornost často používaným povrchům a u elektroniky respektovat pokyny výrobce.
To znamená jemně otřít ovladač vhodným prostředkem, ne ho ponořit do kýblu s dezinfekcí. Elektronika totiž může přežít překvapivě mnoho rodinných hádek o program, ale koupání bývá nad její síly.
A dítě? Tam se vědecký žebříček mění v rodinnou komedii
Dítě není kontaminovaná věc a nemá smysl ho přidávat do tabulky vedle klávesnice. Přesto každý, kdo někdy sledoval předškoláka při návštěvě hřiště, zná fascinující schopnost během pěti minut osahat zábradlí, písek, boty, psa a vlastní obličej.
Děti se učí poznávat svět rukama. Naším cílem proto není vytvořit domácnost, v níž se nesmí nic dotknout, ale naučit je hygienickým návykům, které mají smysl: umýt ruce před jídlem, po toaletě, po smrkání nebo po kontaktu s viditelnou nečistotou.
Světová zdravotnická organizace WHO a UNICEF ve společných doporučeních pro hygienu rukou z roku 2025 připomínají, že mytí rukou mýdlem patří mezi účinná opatření proti přenosu střevních i respiračních infekcí. WHO uvádí populační odhady snížení průjmových onemocnění přibližně o 30 procent a akutních respiračních infekcí o 17 procent při účinné hygieně rukou. Nejde o osobní garanci, že po jednom umytí neonemocníš, ale o důkaz, že obyčejný návyk má velký veřejnozdravotní význam.
Čistota není totéž co dezinfekční posedlost
Doma většinou není potřeba každý den dezinfikovat všechny předměty. CDC uvádí, že pravidelné čištění vodou a čisticím prostředkem zpravidla stačí a intenzivnější dezinfekce dává větší smysl například při výskytu nemoci v domácnosti.
Při práci s elektronikou se vyhni přímému stříkání tekutin do otvorů, respektuj pokyny výrobce a zařízení před čištěním vhodně vypni. U běžného provozu má větší význam důsledná hygiena rukou před jídlem a po použití toalety než každodenní chemický útok na dálkové ovládání.
Můžeš tedy bez výčitek nechat domácí mikrobiologickou laboratoř vědcům. Ale až příště odložíš mobil vedle večeře, možná si vzpomeneš, kde všude ten den byl. A pokud u toho zrovna sedí dítě, které právě hladilo psa a snaží se ti podat hranolku, máš před sebou dokonalou příležitost ukázat mu, k čemu slouží mýdlo.
Zdravotní upozornění: Článek poskytuje obecné hygienické informace. V domácnostech s osobami se závažně oslabenou imunitou nebo při výskytu infekčního onemocnění mohou být potřebná zvláštní opatření podle doporučení lékaře a příslušných zdravotnických autorit.
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Zdroje: WHO – Guidelines on hand hygiene in community settings [1], WHO – New guidelines on community hand hygiene [2], CDC – When and How to Clean and Disinfect Your Home [3].