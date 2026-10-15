Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Po covidu jsme si myli ruce jako chirurgové. Pak jsme vzali do ruky mobil. Co všechno na nás doma čeká?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mobil cestuje z ruky na stůl, z kabelky do postele a někdy také na toaletu. Klávesnice pamatuje obědy u počítače a televizní ovladač prošel rukama celé rodiny. Jak moc jsou tyto věci skutečně znečištěné, proč se nedá věřit každému žebříčku bakterií a co má smysl pravidelně čistit?
Po covidu jsme si myli ruce jako chirurgové. Pak jsme vzali do ruky mobil. Co všechno na nás doma čeká?

Po covidu jsme si myli ruce jako chirurgové. Pak jsme vzali do ruky mobil. Co všechno na nás doma čeká?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:05

Reklama
Další články z Poudree.cz
Místo kanceláře pole, místo porady sklizeň. České farmářky, které vědí, že venkov není romantická pohlednice
Místo kanceláře pole, místo porady sklizeň. České farmářky, které vědí, že venkov není romantická pohlednice
Už jsi velká holka, ale pořád máš malé radosti? Díky bohu! Život by byl bez nich dost otravný
Už jsi velká holka, ale pořád máš malé radosti? Díky bohu! Život by byl bez nich dost otravný

Miluješ hezké zápisníky, barevné ponožky, animované filmy nebo hrnek, který by někdo jiný označil za...

Pět míst v kuchyni, která používáš každý den, ale při úklidu na ně skoro nikdy nedojde
Pět míst v kuchyni, která používáš každý den, ale při úklidu na ně skoro nikdy nedojde

Kuchyňská deska se leskne, dřez je čistý a na sporáku nezůstala ani kapka omáčky. Jenže některé nečistoty...

Do Vánoc lehčí domov #3: šuplík plný kabelů, nabíječek a elektroniky, kterou už nepozná ani její výrobce
Do Vánoc lehčí domov #3: šuplík plný kabelů, nabíječek a elektroniky, kterou už nepozná ani její výrobce

Jedna zásuvka, osm nabíječek, sluchátka bez druhého sluchátka a kabel, o kterém už nikdo neví, k čemu...

7 věcí, které milujeme na módě podle Ralpha Laurena. A které budou vypadat skvěle i za deset let
7 věcí, které milujeme na módě podle Ralpha Laurena. A které budou vypadat skvěle i za deset let

Modré sako, bílá oxfordská košile, jezdecké boty nebo svetr, který vypadá, jako by patřil do venkovského...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.