Vrstva listí silná 3 cm nahradí drahý mulč z obchodu. Zadrží vláhu, potlačí plevel a přes zimu ochrání kořeny před mrazem

Vrstva listí silná 3 cm nahradí drahý mulč z obchodu. Zadrží vláhu, potlačí plevel a přes zimu ochrání kořeny před mrazemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
hrabání spadaného listíZdroj: Freepik
Článek byl publikován 15.10.2026 08:10
Pomocí jedlé sody a octu se jednoduše zbavíte připálených skvrn nejen na své žehličce. Košili už sice...
Stačí trouba, sklenice a lžíce citronové šťávy. Pečená rajčata ve vlastní šťávě připomínají v lednu srpnový...
Balení prášku stojí v obchodě až 200 Kč. Když dojde uprostřed týdne, zaskočí za něj kuchyňská sůl, prací...
Jedna tableta, voda a hodina čekání. Roztok zateče k filtru i do záhybů u dna, kam kartáč nedosáhne, a...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →