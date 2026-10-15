Samsung po 11 letech vrací do nabídky produkt, který přenechal Apple a Sony. Jmenuje se Galaxy Studio a míří vysoko

Poslední velká sluchátka, která Samsung oficiálně představil pod vlastní značkou, nesla název Level On Wireless Pro. Stalo se tak
17. srpna 2015. Ještě o rok dříve, v dubnu 2014, uvedl model Level Over. Od té doby bylo v této kategorii ticho. Samsung se totiž více než deset let prakticky nevěnoval velkým sluchátkům přes hlavu, zatímco Apple vybudoval kolem AirPods Max silnou pozici a Sony s řadou WH-1000X se prosadilo v segmentu sluchátek s aktivním potlačením hluku. Samsung se mezitím soustředil na kompaktní sluchátka Galaxy Buds a prostor pro velká bezdrátová sluchátka přenechal konkurenci. Teď se to má změnit. Připravovaný produkt nese podle úniku pracovní název Galaxy Studio a údajně míří přímo do prémiového segmentu. Očekává se aktivní potlačení hluku, prostorový zvuk a hlubší integrace do ekosystému Galaxy. Co víme o Galaxy Studio, a co je zatím jen únik
Název Galaxy Studio pochází od leakera známého jako evowizz, který jej zveřejnil na síti X. Tentýž leaker v minulosti správně předpověděl název Galaxy Buds On, což mu podle
Android Authority přidává na důvěryhodnosti. Stále však jde o neoficiální informaci, kterou Samsung veřejně nepotvrdil.
Další indicie pocházejí z jiného zdroje. Redakce
SamMobile v srpnu 2026 objevila v aplikaci Galaxy Wearable kódové řetězce a grafické prvky odkazující na zařízení interně označované jako Galaxy H1 s modelovým číslem SM-U700. Následně server SammyGuru provedl analýzu souboru APK, která odhalila další stopy naznačující plánované funkce: Aktivní potlačení hluku (ANC) a ambientní režim Conversation Mode pro automatické ztlumení hudby při rozhovoru 360 Audio se sledováním pohybu hlavy Kombinace fyzických a dotykových ovládacích prvků Stopy související s USB, které naznačují možnost kabelového připojení
Žádný z těchto údajů však nepochází z oficiálních materiálů Samsungu. Jde o indicie nalezené v softwaru, nikoli o potvrzené specifikace hotového produktu.
Drobná kuriozita: Samsung už název „Galaxy Studio“ používá. V Japonsku tak označuje své zážitkové showroomy. Pokud sluchátka skutečně ponesou stejné jméno, půjde přinejmenším o zajímavou marketingovou volbu.
Proti komu Galaxy Studio nastoupí
Pokud Samsung skutečně vstoupí do prémiového segmentu sluchátek přes hlavu, postaví se proti dvěma zavedeným konkurentům: Applu a Sony. Obě firmy už nabízejí produkty s jasně definovanými přednostmi.
Apple AirPods Max 2 Sony WH-1000XM6 Čip / procesor H2 Integrovaný procesor V2 ANC Ano, adaptivní zvuk Ano, pokročilé potlačení hluku Výdrž baterie (s ANC) Až 20 hodin Až 30 hodin Bluetooth 5.3 5.3 USB-C lossless Ano — Česká cena 13 990 Kč 11 990 Kč
Apple sází na bezeztrátový zvuk přes kabel a těsnou provázanost s iPhonem a dalšími zařízeními svého ekosystému. Sony boduje delší výdrží baterie a dlouholetou pověstí výrobce kvalitních sluchátek s účinným potlačením hluku. Samsung zatím nemá potvrzené parametry, se kterými by mohl konkurenci přímo poměřit. Neznáme kapacitu baterie, hmotnost, zvukové ladění ani cenu. Tvrdit, že Galaxy Studio bude lepší, horší nebo srovnatelné, proto zatím nelze.
Proč se Samsung vrací právě teď
Oficiální vysvětlení zatím neexistuje, ale širší souvislosti napovídají, proč by návrat mohl dávat smysl. Když Samsung v roce 2014 uváděl Level Over, neměl tak rozsáhlý ekosystém zařízení a služeb jako dnes. Současná sluchátka Galaxy Buds3 Pro nabízejí šest mikrofonů, aktivní potlačení hluku, 360 Audio, automatické přepínání mezi zařízeními a funkce Galaxy AI. Samsung navíc od roku 2017 vlastní společnost HARMAN, pod kterou spadají značky JBL a AKG. Má tak přístup k rozsáhlému zázemí v oblasti zvukových technologií i dlouholetým zkušenostem s vývojem audia.
Návrat do kategorie velkých sluchátek proto nemusí být impulzivním rozhodnutím. Mohl by představovat další krok firmy, která už má potřebné softwarové zázemí, dodavatelské vztahy i zkušenosti s vývojem zvukových produktů. Hlavní otázkou není, zda Samsung dokáže vyrobit velká sluchátka, ale zda nabídne takové funkce a kvalitu, aby zákazníci dali přednost Galaxy Studio před AirPods Max nebo modely Sony.
Co to znamená pro české zákazníky
Na českém webu Samsungu najdete v kategorii osobního audia především řadu Galaxy Buds. Velká bezdrátová sluchátka přes hlavu pod vlastní značkou v nabídce chybějí. Pokud Galaxy Studio dorazí na český trh oficiální cestou, zákazníci budou moci využít standardní záruční a servisní podporu Samsungu. Konkrétní podmínky pro nový produkt ale bude potřeba ověřit až po jeho uvedení.
Kdy přesně se sluchátka představí, zatím není známo. SamMobile v srpnu 2026 neoficiálně odhadoval debut spíše na začátek roku 2027. Pozdější úniky týkající se názvu Galaxy Studio termín neu upřesnily. Česká cena rovněž není známá. Pokud Samsung skutečně zamíří proti Applu a Sony, lze jako hrubý odhad uvažovat o cenové hladině kolem 12 000 až 14 000 Kč. Jde však pouze o odhad, nikoli o potvrzenou cenu.
Pro uživatele telefonů Samsung Galaxy může mít smysl na novinku počkat. Funkce jako automatické přepínání mezi zařízeními nebo některé možnosti Galaxy AI by mohly nejlépe fungovat právě v rámci ekosystému Samsungu. Kdo ale potřebuje prémiová sluchátka už nyní, má na výběr například AirPods Max 2 a Sony WH-1000XM6, tedy modely se známými parametry a dostupností na trhu.
Samsung má potřebné technologické zázemí, vlastní ekosystém i zkušenosti se zvukovými produkty. Zatím mu ale chybí představený produkt s potvrzenými parametry a cenou. Teprve až je zveřejní, ukáže se, zda jedenáctiletá pauza představovala strategické vyčkávání, nebo promarněnou příležitost.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík