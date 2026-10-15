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Majetín přišel o miliony. Podle policie starostka trestný čin nespáchala

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Dennívýzva
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Policie uzavřela vyšetřování starostky Majetína na Olomoucku Miroslavy Zavadilové v souvislosti s bankovním převodem, při kterém podvodníci letos v květnu připravili obec zhruba o čtyři miliony korun. Podle policie se starostka trestního jednání nedopustila.
Majetín přišel o miliony. Podle policie starostka trestný čin nespáchala

Majetín přišel o miliony. Podle policie starostka trestný čin nespáchala

Zdroj: Obec Majetín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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