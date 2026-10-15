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Jak pravěcí lidé přežívali drsné zimy: Hibernovali jako medvědi, tvrdí vědci

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Představte si půl roku v temné jeskyni, bez slunce, s minimem jídla a s mrazem za vchodem. Pro dnešního člověka noční můra, pro naše dávné předky běžná součást života. Nový výzkum naznačuje, že tělo pravěkých lidí dokázalo přepnout do úsporného režimu, který známe u medvědů.
Jak pravěcí lidé přežívali drsné zimy: Hibernovali jako medvědi, tvrdí vědci

Jak pravěcí lidé přežívali drsné zimy: Hibernovali jako medvědi, tvrdí vědci

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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