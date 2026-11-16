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Sokolov připomíná dalšími kameny zmizelých osudy rodiny Steinigerů

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Dennívýzva
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V Sokolově byly odhaleny čtyři nové kameny zmizelých, takzvané Stolpersteine, které připomínají členy rodiny Steinigerů. Slavnostní akt se uskutečnil symbolicky v den výročí Křišťálové noci, během níž nacisté v roce 1938 rozpoutali pogrom proti židovskému obyvatelstvu.
Sokolov připomíná dalšími kameny zmizelých osudy rodiny Steinigerů

Sokolov připomíná dalšími kameny zmizelých osudy rodiny Steinigerů

Zdroj: město Sokolov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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