Skiareály na Vysočině jsou připravené, čekají na mráz. Bude se i bruslit a běžkovat

Provozovatelé sjezdovek na Vysočině většinou uváděli, že se před zimou snažili zlepšit techniku pro výrobu sněhu. „Oba areály chystáme. Máme po povinných revizích, minulou sobotu jsme v Lukách nacvičovali evakuaci osob z lanovky,“ řekla Magda Vaňková, která se stará o skiareály v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova. Uvedla, že u obou sjezdovek je voda v retenčních nádržích.
Na zimu se připravují i provozovatelé ploch pro bruslení. Venkovní ledové kluziště bude mít letos kromě Jihlavy i Havlíčkův Brod. V Jihlavě bude 100 metrů dlouhý okruh s ledovou plochou na náměstí otevřený od první adventní neděle do 7. února, kdy budou školám na Vysočině končit jarní prázdniny. V Havlíčkově Brodě bude ve stejném čase venkovní kluziště v parku Budoucnost. Ledová plocha tam bude mít rozměr deset krát dvacet metrů.
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Loni bylo v Havlíčkově Brodě kluziště se syntetickým povrchem v Plovárenské ulici. Znovu si ho město nepronajalo. Obdobné umělé kluziště bude letos u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Učí se na něm bruslit děti. Když bude dost mrznout, bude u stadionu i rychlobruslařský ovál, uvedl ředitel městské organizace Sportis Radim Technik. Ovál je dlouhý 333 metrů.
U Nového Města řeší nápor běžkařů
Pro běžkaře bude i tuto zimu připravený okruh v Českém mlýně. Nové elektrické rozvody umožní připojit více sněhových děl a postupně zlepšovat podmínky pro běžkování. Okruh láká stovky běžkařů z celého kraje. „Od 10. ledna jsme díky novému počítadlu zaznamenali 14 020 vstupů,“ uvedli zástupci spolku Lyžařské Jihlavsko při hodnocení sezóny v Českém mlýně. Loňskou sezónu se na Jihlavsku dalo lyžovat neuvěřitelných 121 dní v kuse, kromě 108 dnech na technickém sněhu v areálu Českého mlýna se dalo 23 dní jezdit u Nového Hojkova a 14 dní u Vysoké, tam byl sníh přírodní.
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Obce v okolí Nového Města na Moravě na Žďársku se budou radit o tom, jak si poradit s náporem běžkařů, protože v posledních mírných zimách pro ně byl přírodní sníh převážně jen v této vrcholové části Vysočiny.
Když dříve napadlo dost sněhu, zamířili běžkaři do různých částí Žďárských vrchů. V posledních zimách se slabou sněhovou pokrývkou se ale soustřeďují do několika vesnic na Novoměstsku, od Vlachovic přes Sklené, Tři Studně na Fryšavu a Kadov. „Ty malé obce si s tím neví rady,“ sdělil Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko a starosta Tří Studní. Uvedl, že auta v těchto obcích nemají kde zaparkovat, chybí toalety. Je rád, že lyžaři začali alespoň využívat víkendové autobusy.