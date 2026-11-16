Ivana Gotta mlátí, přísahal mu řidič. Drobný tomu uvěřil a strhla se mela. Dnes ví, že to byla pomsta vyhozeného člověka

1. října 2026, v den sedmého výročí Gottovy smrti, nechala Ivana Gottová na hrob svého muže umístit desku s otisky jeho dlaní. Tiché gesto, které kontrastuje s bouří, jež kolem ní před lety zuřila. Milan Drobný, Gottův spolužák
z konzervatoře a celoživotní kamarád, tehdy veřejně tvrdil, že Ivana Karla mlátí. Dnes říká, že uvěřil lži člověka, který se chtěl pomstít za vyhazov. Jenže cesta od slepé důvěry k přiznání omylu trvala roky, a stála víc, než si Drobný dokázal představit. Návštěva, která všechno spustila
Oldřich Havránek, bývalý osobní řidič Karla Gotta, se jednoho dne objevil u Milana Drobného doma. Podle zpěvákova pozdějšího vyprávění vypadal naléhavě,
mluvil o vlastních zdravotních problémech a pak pronesl větu, která Drobného zasáhla: Ivana Karla mlátí. „Přísahal mi to,“ řekl Drobný později médiím. Havránek prý dodal, že Drobný je „jedinej, kdo s tím může něco udělat.“
Proč zrovna Drobný? Přímý důkaz o Havránkově motivaci neexistuje. Logika situace ale napovídá: šlo o Gottova nejstaršího přítele, člověka s přístupem
k médiím a, což je podstatné, o muže, který už předtím veřejně kritizoval Ivanu Gottovou. Havránek si nevybral neutrálního posla. Vybral si někoho, kdo byl ochotný jednat. Dvě vlny, jedna eskalace
První veřejný útok přišel už v srpnu 2016, tedy ještě předtím, než Drobný verzi o mlácení vypustil ven. Tehdy pro
Super popsal Gotta jako „chudáka“ ve „zlaté kleci“ a tvrdil, že mu Ivana filtruje telefonáty a maže lidi z mobilu. Karel Gott reagoval veřejným popřením, nikdo mu prý nic nezakazuje. Mluvčí Gottových Aneta Stolzová upřesnila, že Ivana si s Drobným vůbec netelefonovala, pouze mu na Karlovu žádost poslala jednu SMS poté, co vynesl do médií obsah soukromého hovoru.
Druhá vlna udeřila v červnu 2019. Drobný vydal knihu
Náš Karel a v ní poprvé veřejně zopakoval to, co mu Havránek řekl v soukromí, že Ivana Karla fyzicky napadá. Reakce Gottova tábora byla drtivá. Přes mluvčí přišel vzkaz, jehož ostrost překvapila i bulvární redakce: Karel je Drobným „zhnusen“, je pro něj „největším zklamáním v životě“ a obvinění z mlácení je „nehorázná a sprostá lež.“ Drobný byl označen za člověka, který se na Gottovi přiživuje.
Mezi soukromým sdělením a veřejným obviněním leží propast. Havránek za Drobným
přišel s naléhavou prosbou o pomoc. Drobný z toho udělal mediální kauzu, nejdřív nepřímo přes „zlatou klec,“ pak přímo přes knihu. A právě tenhle posun z něj udělal agresora v očích Gottových i veřejnosti. Tři verze jednoho vyhazovu
Proč vlastně Havránek od Gottů odešel? Tady se příběh rozpadá do tří vzájemně neslučitelných verzí, které jsme se v Redakci VIPŽivot rozhodli připomenout.
Drobného verze č. 1: Karel s Ivanou zaslechli Havránka u hospodyně, jak říká, že nebude vozit „ty jejich fracky“ na hodiny. Karel „vylítl“ a s řidičem skončil. Drobného verze č. 2: Na poslední schůzce mu Karel řekl, že Havránek dostal výpověď po dvou bouračkách. Verze Havránkovy rodiny: Řidičova dcera popřela, že by ho Ivana vyhodila. Podle ní šlo o zdravotní stav, který mu umožňoval jen kratší trasy, a Gottovi si na delší cesty najali nového řidiče. Zdroj fotografie: Nextfoto
Už to, že sám Drobný uvádí dvě odlišné verze téhož vysvětlení od téhož člověka,
ukazuje, jak nespolehlivá je pozdější rekonstrukce. Kdo Havránka propustil a proč, nelze z dostupných zdrojů uzavřít jako jistý fakt. Jisté je jen to, že Havránek od Gottů odešel, a pak šel za Drobným. Usmíření, které přišlo pozdě
Vztah mezi oběma zpěváky nebyl po aféře lineárně mrtvý. Podle Drobného mu Karel po jednom z veřejných střetů druhý den sám zavolal, omlouval se a
vysvětloval, že chce mít doma klid. Tajné telefonáty, opatrné signály, dynamika dvou starých přátel, kteří se nemohli úplně pustit, ale ani se veřejně smířit.
K důstojnému vyříkání došlo až před Gottovou smrtí. Drobný později vzpomínal, že ho Ivana ještě za Karlova života pozvala na snídani na Bertramku.
Po smrti Karla Gotta v říjnu 2019 byl pozván na zádušní mši v katedrále sv. Víta i na premiéru dokumentu Karel. „Ani jeden nemáme důvod si volat, ale panuje mezi námi klid,“ popsal Drobný pozdější vztah s Ivanou.
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CNN Prima NEWS k sedmému výročí Gottovy smrti zvolil pietní, vzpomínkový tón. Připomněl desítky let přátelství, společné studium, historky z hor. Aféru rámoval jako dávno uzavřenou věc. Jen pár měsíců předtím přitom pro Expres řekl, že o Karlovi „už nechce mluvit ani slovo.“ Co z toho zůstává
Formulace „pomsta vyhozeného člověka“ je Drobného pozdější interpretace, ne nezávisle doložený fakt. Havránkova motivace zůstává neprůhledná.
Co ale doložené je: neověřená soukromá informace od jednoho člověka stačila k tomu, aby rozbila šedesátileté přátelství, vyvolala sérii veřejných útoků a zanechala jizvy, které se hojily až do posledních týdnů Gottova života.
Drobný dnes mluví o omylu. Ivana Gottová klade na hrob otisky Karlových dlaní. A
Oldřich Havránek, člověk, který celou lavinu spustil, zůstává v příběhu jako hlas bez tváře, nikdo se ho na jeho verzi veřejně nezeptal.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová