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Překonala Navrátilovou, Sportovce roku ale nikdy nevyhrála. Siniaková naráží na zeď, kterou neprorazí žádný titul

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Dennívýzva
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Pět sezon v čele deblového žebříčku dlouho působilo jako strop, na který dosáhla jen Martina Navrátilová. Kateřina Siniaková ho teď prorazila. Zatímco jí WTA předává trofej, doma se o nejlepší deblistce historie dál mluví spíš potichu.
Překonala Navrátilovou, Sportovce roku ale nikdy nevyhrála. Siniaková naráží na zeď, kterou neprorazí žádný titul

Překonala Navrátilovou, Sportovce roku ale nikdy nevyhrála. Siniaková naráží na zeď, kterou neprorazí žádný titul

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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