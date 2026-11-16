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Stanislav Hložek má za sebou těžké životní rány: Kromě rozpadu rodiny i tragicky přišel o syna

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Stanislav Hložek zažil rozpad manželství, bolestnou smrt malého syna i konec slavného dua. Hudby se ale nevzdal a dodnes koncertuje. K důchodu si tak stále slušně přivydělává.
Fotografie Stanislava Hložka

Fotografie Stanislava Hložka

Zdroj: Foto: Nextfoto, Stanislav Hložek na křtu knihy Příběhy z hvězdárny
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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