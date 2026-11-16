Stanislav Hložek má za sebou těžké životní rány: Kromě rozpadu rodiny i tragicky přišel o syna

Stanislav Hložek zažil rozpad manželství, bolestnou smrt malého syna i konec slavného dua. Hudby se ale nevzdal a dodnes koncertuje. K důchodu si tak stále slušně přivydělává.
Stanislav Hložek patřil v osmdesátých letech k největším hvězdám československé populární hudby. Sláva mu přinesla tisíce fanoušků, vyprodané koncerty i hity, které lidé zpívají dodnes. Jenže za úspěchem se skrýval také osobní život, který zdaleka nebyl tak veselý jako jeho písničky. Na In-Lifestyle jsme se podívali na příběh zpěváka, který zažil rozpad prvního manželství, bolestnou ztrátu malého syna i nečekaný konec slavného pěveckého dua. Ani po sedmdesátce se přitom hudby nevzdal a stále si dokáže vydělat na koncertních pódiích.
Sláva mu vzala rodinný život, potom přišla další rána
Hložek se oženil s Danou už jako velmi mladý, ještě během studií. Společně vychovávali dvě děti, jenže zpěvákova kariéra nabrala takové obrátky, že doma trávil stále méně času. Koncerty, cestování a pracovní povinnosti ho zaměstnávaly natolik, že rodinný život postupně ustupoval do pozadí. Zatímco on objížděl republiku a vystupoval před tisíci lidmi, manželka zůstávala s dětmi převážně sama. V pořadu České televize 13. komnata později přiznal, že jeho pracovní vytížení vztahu příliš neprospívalo.
Zpěvák se podle svých vzpomínek snažil manželství zachránit a chtěl, aby se za ním rodina přestěhovala do Prahy. Ani společné bydlení ale nedokázalo napravit roky odcizení. Sám přiznal, že si s manželkou postupně přestali rozumět. Rozvod pro něj navíc nebyl jednoduchý ani z osobního hlediska. Vyrůstal totiž v prostředí, kde se manželství považovalo za celoživotní závazek, a jeho konec vnímal jako velké životní selhání.
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Po rozchodu našel štěstí po boku Aleny, se kterou se později oženil. Jejich společné začátky ale poznamenala tragédie, na kterou se zapomíná jen těžko. První společný syn Lukášek se narodil předčasně a měl vážné zdravotní komplikace. Přesun do brněnské nemocnice už jeho život nezachránil. Chlapeček zemřel krátce po narození. Pro Hložka i jeho manželku šlo o nesmírně bolestnou zkušenost. Zpěvák později přiznal, že své trápení spíše uzavíral do sebe, než aby o něm mluvil s ostatními.
Na důchod si nestěžuje, přesto neodpočívá
Osobní ztráty ani komplikace v kariéře Hložka od hudby neodradily. Po rozpadu manželství a smrti syna pokračoval v práci, vydával vlastní nahrávky a vystupoval. Velkou ranou pro něj však byl konec spolupráce s Petrem Kotvaldem, s nímž vytvořil jednu z nejúspěšnějších pěveckých dvojic své doby. Když se Kotvald v roce 1985 rozhodl pro sólovou dráhu, Hložek se o jeho záměru nedozvěděl přímo od něj. Zpráva se k němu dostala prostřednictvím manažerky a zpěváka tehdy velmi zaskočila.
Dnes Hložek rozhodně nepatří mezi umělce, kteří by čekali na konec kariéry. I v jednasedmdesáti letech pravidelně vystupuje a radost mu dělá také společné zpívání se synem Matyášem. Ten se vydal v otcových hudebních stopách a na koncertech spolu občas představují i vlastní duety. Zpěvák přiznal, že ho vystupování stále baví a s odchodem z pódia rozhodně nespěchá. Kromě honorářů za koncerty mu samozřejmě chodí také starobní důchod. Na jeho výši si však stěžovat nemusí.
V rozhovoru pro Super prozradil, že dostává přibližně 24 tisíc korun měsíčně, a to je nadprůměrný důchod. „Taky jsem si celý život poctivě platil. A když si při tom ještě něco vyzpívám, tak zaplať pánbůh to jde,“ uvedl. V porovnání s některými kolegy z umělecké branže tak patří k těm spokojenějším důchodcům. A protože má stále chuť zpívat, jeho penze zdaleka není jediným příjmem, na který se může spolehnout.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Stanislav Hložek má za sebou rozpad rodiny i tragickou ztrátu syna. Dnes i s vyšším důchodem stále koncertuje byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.