Zoufale zastaralé tanky dostaly na frontě děsivou roli. Rusové z nich dělají masivní sebevražedné bomby

Když se na železničních vagonech směřujících z dálněvýchodních základen v Arseněvu objevily první tanky T-54 a T-55, vyvolalo to vlnu překvapení. Stroje vyvinuté na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století nemají proti moderním protitankovým zbraním v otevřeném boji žádnou šanci. Ruské velení je však neposílá do čelních tankových střetů. Místo toho z nich vytvořilo improvizované samohybné dělostřelectvo využívající obří skladové zásoby stomegabitové munice, mobilní palebnou podporu pro pěchotu a odolné nosiče pro masivní protidronové konstrukce.
V moderním mechanizovaném boji rozhodují termovizní zaměřovače třetí generace, kompozitní pancéřování a hejna sebevražedných FPV dronů. Přesto se na ukrajinském bojišti objevují stroje, jejichž základní konstrukce pamatuje ještě Josifa Stalina a Nikitu Chruščova. Pro čtyřčlennou posádku uvnitř sedmdesát let starého tanku T-55 znamená jakýkoli přímý zásah moderní kumulativní střelou fatální riziko. Přesto tyto stroje z bojiště nemizí – ruská armáda jich z dlouhodobých rezerv reaktivovala již stovky kusů.
Projekt Pluto: Americká jaderná střela měla létat rychlostí Mach 3 a bourat domy rázovou vlnou Dědictví padesátých let: Homogenní ocel a absence moderních přístrojů
Tank T-54 byl do výzbroje Rudé armády zařazen v roce 1948, jeho zdokonalená verze T-55 s ochranou proti zbraním hromadného ničení pak v roce 1958. Ve své době šlo o špičkový stroj, který na Západě vyvolal paniku a vedl k vývoji tanků M60 Patton a Leopard 1. Pancíř T-55 však tvoří výhradně litá a válcovaná homogenní ocel. Na čele věže dosahuje tloušťky zhruba 200 milimetrů a na korbě 100 milimetrů bez jakéhokoli kompozitního sendviče.
V dnešní době tuto ochranu bez potíží probije i nejlevnější pěchotní pancéřovka RPG-7 z šedesátých let, natož moderní protitankové řízené střely Javelin nebo Stugna-P. V porovnání s pozdějšími stroji, kde například
sovětský tank T-72 zavedl karuselový automat a zredukoval osádku na tři muže, vyžaduje T-55 stále fyzicky náročné ruční nabíjení čtvrtým členem posádky. Základní verze navíc postrádají laserové dálkoměry, balistické počítače i noční vidění s delším dosahem.
Podle historických údajů, které k parametrům stroje uvádí
Vojenský historický ústav Praha, tvořily licenčně vyráběné tanky T-54 a T-55 po celá desetiletí páteř vojsk Varšavské smlouvy včetně československé armády. Právě masová produkce však vedla k tomu, že v sovětských skladech zůstaly obrovské rezervy jak samotných strojů, tak především munice. Modernizace T-55AM přinesla přídavný pancíř na věži i korbě a laserový dálkoměr, proti moderním protitankovým zbraním však pasivní ochrana nestačí. Proč T-55 neútočí na nepřátelské tanky: Kanón D-10T jako polní houfnice
Základním omylem mnoha pozorovatelů byla představa, že ruská armáda pošle T-55 do tankových bitev proti modernizovaným T-72, Leopardům či Abramsům. Drážkovaný kanón D-10T ráže 100 mm nemá dostatečnou kinetickou energii k proražení moderního čelního pancíře a jeho optika neumožňuje vést přesný boj na vzdálenosti přes dva kilometry.
Ruské jednotky proto těmto strojům našly zcela jinou úlohu: nepřímou dělostřeleckou palbu z krytých pozic (tzv. střelba horní skupinou úhlů). Kanón D-10T umožňuje náměr až do 18 stupňů. Při střelbě z připravených terénních náspů nebo vyvýšenin dokáže poslat tříštivo-trhavý granát OF-412 na vzdálenost přes 14 kilometrů.
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Tento způsob nasazení řeší zásadní problém ruské polní logistiky. V ruských strategických rezervách ležely miliony nepoužitých nábojů ráže 100 mm, které nebylo možné nabít do modernějších tanků s kanóny ráže 125 mm. V situaci, kdy frontové dělostřelectvo trpí opotřebením hlavní a ztrátami samohybných houfnic, funguje T-55 jako mobilní, levné a velmi odolné dělo. Satelitní snímky základen analyzované institutem
International Institute for Strategic Studies (IISS) potvrdily, že ze skladů za Uralem byly vyvedeny stovky těchto vozidel právě kvůli doplnění dělostřeleckých kapacit. Želví krunýře a obrana před drony
S masivním nástupem bezpilotních prostředků se však i pozice v zázemí staly zranitelnými. V prostředí, kde i jednotlivé obrněnce ohrožují
smrtící drony na optickém kabelu a klasické FPV letouny, začaly polní dílny staré tanky radikálně upravovat.
Podvozky T-55 a T-62 se staly základem pro takzvané „želví tanky“ (rusky car-mangal). Vojáci na korbu a věž navařují celoobvodové klece z ocelových traverz, vlnitého plechu a gumových pásů. Takto upravený stroj sice ztratí možnost otáčet věží a řidič má minimální výhled ven, ocelový krunýř však spolehlivě detonuje kumulativní nálože FPV dronů ještě před dopadem na hlavní pancíř.
Vedle ještě starších T-55 tvoří páteř doplňovaných rezerv také tanky T-62, které na frontě často dostávají masivní klecové nástavby a rušičky.
Želví tanky pak plní roli obrněných beranidel v čele útočných kolon. Vezou masivní rušičky elektronického boje napájené přídavnými generátory a mechanické odminovací pluhy KMT-7, které čistí cestu pro následující bojová vozidla pěchoty.
Jednoduchá mechanika, kterou rozhýbe i polní dílna
Proč ruská armáda raději neprodukuje více moderních tanků T-90M? Odpověď leží ve výrobních a opravárenských kapacitách. Moderní tank potřebuje stovky mikročipů, precizní optoelektroniku a sofistikované hydraulické i digitální systémy řízení palby. T-55 naproti tomu spoléhá na čistě mechanické komponenty.
Dvanáctiválcový vznětový motor V-55 o výkonu 580 koní je přímým potomkem motoru z legendárního tanku T-34. K jeho rozhýbání po desetiletích konzervace často stačí vyměnit zpuchřelé pryžové hadice, pročistit palivovou soustavu, nalít nový olej a vložit čerstvé akumulátory. Opravu a údržbu zvládne běžný automechanik s běžným nářadím přímo v polních podmínkách bez nutnosti specializovaného továrního zázemí.
Krajním způsobem využití neopravitelných kusů se stala role dálkově řízených pojízdných bomb (kamikaze tanky neboli VBIED). Tank je zbaven posádky, napěchován až šesti tunami trhaviny a protitankových min a s fixovaným plynem vyslán směrem k nepřátelské linii zákopů. Masivní pancíř zajišťuje, že vozidlo nezastaví běžná pěchotní palba dříve, než se dostane do bezprostřední blízkosti opevnění.
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Přítomnost sedmdesát let starých tanků na ukrajinské frontě není důkazem technologického pokroku, ale neúprosné válečné matematiky a opotřebovávacího charakteru konfliktu. V přímém souboji s moderní tankovou technikou by byl T-55 snadným terčem.
Jako mobilní střílející platforma chráněná proti střepinám, schopná zasahovat cíle nepřímou palbou na kilometry daleko a levně spotřebovávat obří zásoby uskladněné munice, však tyto stroje plní svou úlohu překvapivě efektivně. Šetří tím dražší moderní tanky a zaplňují mezery tam, kde by nasazení nechráněného dělostřelectva bylo příliš riskantní.
Zdroje fotografií Sovětský střední tank T-55: John Harwood / Wikimedia CC 2.0 Modernizovaný střední tank T-55AM: Alan Wilson / Wikimedia CC 2.0 Sovětský tank T-62: Mike1979 Russia / Wikimedia CC 4.0