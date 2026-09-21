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Zoufale zastaralé tanky dostaly na frontě děsivou roli. Rusové z nich dělají masivní sebevražedné bomby

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Ruská armáda vytahuje ze skladů 70 let staré tanky T-55. V přímém boji nemají šanci, fungují však jako samohybné dělostřelectvo a nosiče masivních klecí.
Sovětský střední tank T-55 s kanónem D-10T ráže 100 mm

Sovětský střední tank T-55 s kanónem D-10T ráže 100 mm

Zdroj: John Harwood / Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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