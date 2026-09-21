Kouč Sparty Priske se vyjádřil ke spícímu Brunesovi. Je na něm, aby se posunul

Jonatan Braut Brunes přišel v létě 2026 do Sparty s vizitkou, kterou klub sám prezentoval při přestupu: 26 soutěžních gólů v poslední sezoně Ekstraklasy, celkem 40 branek za dva roky v Rakówě. Čísla, která měla vyřešit chronický problém letenského hrotu. Jenže po devíti kolech nové sezony má norský útočník v české lize jedinou trefu, a ta padla 31. července proti Zlínu. Od té doby sedm ligových startů, nula gólů, střídání v šedesáté minutě v Olomouci. A trenér, který ho přestal krýt obecnými frázemi.
Co přesně Priske řekl
Po nedělní výhře na Hané Priske odpovídal na otázky k Brunesovi bez obvyklého diplomatického obalu. „Nevím, asi nejsem schopen odpovědět, proč se neprosazuje,“ přiznal dánský kouč v pozápasových odpovědích pro média. Následovala věta, která posunula jeho veřejnou komunikaci o stupeň výš: „Není to teď od něj dobré a je jen na něm, zda se zvedne.“
Zároveň ale Brunese nepohřbil. Mluvil o tvrdé práci, o frustraci, kterou útočník podle něj cítí, a o tom, že nesmí góly honit křečovitě. „Musí pracovat, vyvíjet se a určitě bude odměněn i gólem,“ dodal. Smíšený signál: veřejný tlak zabalený do trenérské důvěry. Jenže právě ten posun od „ono to přijde“ k „je to na něm“ je podstatný. Priske přenáší odpovědnost na hráče a dává mu to vědět před kamerami.
Padesát jedna dní bez ligového gólu
Brunesova gólová krize má přesné kontury. Poslední ligová branka padla v pátek 31. července proti Zlínu při výhře 3:1. Od té chvíle nastoupil v Chance lize do sedmi zápasů: v Mladé Boleslavi odehrál poločas, proti Teplicím a Slavii celých devadesát minut, jinde býval střídán kolem šedesáté minuty. Výsledek: nula gólů, jedna asistence.
Detailní čísla z oficiální statistické karty Sparty ukazují hlubší problém než jen smůlu. Za prvních sedm ligových zápasů vypálil osmnáctkrát, ale jen čtyři střely zamířily na bránu. Úspěšnost střelby šest procent. U hráče, který v Polsku proměňoval šance s rutinou zkušeného kanonýra, to vypadá spíš na mentální blok než na technický deficit. Priske sám po předchozím zápase s Araratem v Evropské lize hovořil o frustraci, ztrátě sebevědomí a přílišném přemýšlení nad góly.
Kdo číhá za Brunesovými zády
Priske po Olomouci poprvé veřejně pojmenoval i konkurenci. O Matyáši Vojtovi řekl, že je si s Brunesem „v lecčems podobný“, což je zároveň kompliment pro mladíka i varování pro Nora. Druhou variantou je Ebrima Singhateh, kterého trenér po Brunesově střídání v Olomouci posunul na hrot. Není to poprvé: už v srpnu proti Artisu Brno skončil Singhateh na pozici devítky, byť tehdy šlo spíš o herní nedorozumění.
Třetí cesta je radikálnější přeskládání ofenzivy. Proti Sigmě přišel za Brunese Jurásek, což naznačuje ochotu změnit rozestavení a hrát bez klasického hrotového útočníka. Brunesova pozice v základu zatím drží, ale už není automatická.
Sparta body sbírá, problém ale trvá
Paradox současné situace: Sparta vyhrála čtyři soutěžní zápasy v řadě a nastřílela v nich čtrnáct gólů. Týmová produkce Brunesův výpadek krátkodobě maskuje. Po výhře v Olomouci se letenští posunuli na sedmé místo tabulky, bod za Sigmou.
Jenže aspirant na titul si nemůže dlouhodobě dovolit nefunkční devítku. Brunes přišel jako řešení, ne jako projekt. Klub za něj zaplatil s očekáváním, že přinese dvouciferné gólové číslo za sezonu. Po sedmi kolech má jednu branku a trenéra, který poprvé veřejně říká, že to nestačí. Pokud se norský útočník nezvedne během říjnového bloku zápasů, Vojta nebo Singhateh dostanou víc než jen náhradnické minuty.
Priske Brunese ještě neodstavil. Ale přestal ho chránit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl