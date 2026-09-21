Za naftu přeplácíte stovky korun za nic. Prémiový efekt si v nádrži vyrobíte za pár korun

Kvalitní aditivum přidané do běžné nafty zvýší její mazivost i cetanové číslo a ochrání vstřikovače stejně spolehlivě jako prémiové palivo ze stojanu. Řidič za ošetření padesátilitrové nádrže zaplatí zhruba pětadvacet korun, zatímco prémiová nafta bývá u stojanu dražší o sto padesát až dvě stě padesát korun. Zásadní je však nalít odměřené aditivum do nádrže ještě před samotným tankováním.
Když řidič s naftovým autem přijede k čerpací stanici, obvykle vidí vedle sebe dvě černé tankovací pistole. Základní motorovou naftu a prémiové aditivované palivo s cenovkou vyšší o tři až pět korun na každý litr. U plné nádrže o objemu padesát litrů to znamená rozdíl až dvě stě padesát korun při jediné návštěvě pumpy. Mnoho motoristů proto řeší dilema: vyplatí se připlatit za prémiové palivo, stačí jezdit na obyčejnou naftu, nebo je nejlepším řešením koupit si vlastní plechovku aditiva a dávkovat si ji sami?
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Česká obchodní inspekce a drtivá většina odebraných vzorků těmto předpisům bez problémů vyhovuje. Norma stanovuje minimální cetanové číslo na hodnotě 51 a hlídá také maximální povolený otěr, tedy mazivost paliva.
Norma je však nastavena jako minimální nutný standard. Moderní vznětové motory se vstřikováním Common Rail pracují s extrémními tlaky přesahujícími 2 000 barů. Vstřikovače i vysokotlaká palivová čerpadla jsou mazány výhradně samotnou naftou. Jenže odsířená nafta má přirozeně horší mazací schopnosti a povinná biosložka (FAME neboli methylestery mastných kyselin) navíc podléhá oxidaci a vytváří úsady. Běžná základní nafta sice motor nepoškodí okamžitě, ale při dlouhodobém provozu nezabrání zanášení jemných trysek vstřikovačů karbonem.
Vysokotlaký vstřikovač systému Common Rail citlivý na mazivost a čistotu nafty. Propočty u stojanu: prémiové palivo proti vlastní lahvičce
Prémiová nafta ze stojanu láká na to, že má aditiva namíchaná už z rafinerie nebo distribučního skladu. Nabízí vyšší cetanové číslo (často 55 až 60), silnější čistící schopnosti a lepší mazivost. Za tento servis si ale provozovatelé stanic nechávají štědře zaplatit. Pokud je prémiová nafta dražší o 3,50 až 4,50 Kč na litr, při nájezdu 20 000 kilometrů ročně a průměrné spotřebě 6 litrů nafty zaplatíte navíc zhruba 4 200 až 5 400 Kč. Jak jsme rozebírali v článku o tom,
kdy se vyplatí zajet k levnější pumpě, rozdíly v cenách paliv hrají v ročním rozpočtu znatelnou roli.
Pokud sáhnete po osvědčeném koncentrovaném aditivu (například dlouhodobě testovaném aditivu VIF Super Diesel Aditiv), půllitrová plechovka vyjde v průměru na 250 Kč. Doporučený poměr ředění je 1:1 000, což znamená, že jedno balení ošetří 500 litrů nafty. Náklad na aditivaci jednoho litru paliva vychází na pouhých 50 haléřů. U padesátilitrové nádrže zaplatíte za aditivaci 25 Kč místo 200 Kč za prémiové palivo u stojanu.
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Nezávislé testy akreditovaných laboratoří opakovaně potvrdily, že běžná nafta doplněná kvalitním aditivem dosahuje v testu mazivosti HFRR i v nárůstu cetanového čísla stejných nebo dokonce lepších výsledků než drahá prémiová paliva ze stojanů. Z chemického hlediska tak motor dostane naprosto srovnatelnou ochranu za zlomek ceny.
Hrdlo palivové nádrže dieselového vozu připravené pro aplikaci aditiva. Kdy se přesto vyplatí sáhnout po prémiovém palivu
Přesto existují dvě situace, kdy má tankování prémiové nafty ze stojanu své opodstatnění:
Vozidla s malým nájezdem a dlouhým stáním. Klasická řepková biosložka FAME stárne a po několika měsících váže vzdušnou vlhkost a vytváří lepkavé kaly. Některé prémiové nafty (například na stanicích EuroOil nebo vybraná prémiová paliva bez FAME s příměsí HVO) biosložku neobsahují vůbec. Pro veterány, obytné vozy nebo zahradní techniku, která stojí celou zimu v garáži, je prémiové palivo bez biosložky jistotou, že palivová soustava na jaře nezatuhne. Tuhé mrazy v horských oblastech. Standardní zimní nafta třídy F musí podle normy spolehlivě filtrovat do -20 °C. Pokud však míříte na hory do teplot pod -25 °C, prémiová arktická nafta má bod filtrovatelnosti posunutý ještě níže. V takovém případě se vyplatí natankovat plnou nádrž speciálního mrazuvzdorného paliva přímo u stojanu, podobně jako nepodceňujete kontrolu dezénu a teplotní limity, o kterých píšeme v souvislosti s tím, kdy přezout na zimní pneumatiky. Tři pravidla pro správné dávkování aditiva
Kdo se rozhodne ušetřit a aditivovat běžnou naftu sám, musí dodržet tři zásadní technologická pravidla:
Aditivum nalijte vždy před tankováním. Husté aditivum potřebuje silný proud nafty z tankovací pistole, aby se v nádrži okamžitě a rovnoměrně promíchalo. Pokud ho nalijete až do plné nádrže, zůstane zčásti v plnicím hrdle nebo klesne ke dnu nádrže. Zimní aditivaci aplikujte včas. Zimní aditivum zabraňuje shlukování parafínových krystalů při poklesu teploty, ale nedokáže rozpustit parafín, který už v palivovém filtru jednou ztuhl. Aditivum je nutné aplikovat preventivně při teplotách nad nulou, ideálně když samotná lahvička není promrzlá z kufru auta. Nepřekračujte zbytečně dávkování. Mírné předávkování (například dvojnásobná dávka v zimě) neškodí a mírně zlepší tekutost, ale vícenásobné překročení koncentrace už další užitek nepřináší a zbytečně zvyšuje finanční náklad.
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Tankovat prémiovou naftu u stojanu přináší řidiči čisté pohodlí. Nemusí vozit v kufru lahvičku s odměrkou, necítí zápach chemie a nešpiní si ruce. Z ekonomického i technického pohledu je však vítězem kombinace levné základní nafty z prověřené čerpací stanice a vlastního přidaného aditiva. Při nákladu zhruba padesát haléřů na litr získá motor stejnou ochranu vstřikovačů, vyšší cetanové číslo a nižší opotřebení čerpadla jako u prémiového paliva, ale ušetříte sto padesát až dvě stě padesát korun na každé nádrži.
Prémiovou naftu ze stojanu se vyplatí volit především tehdy, když auto jezdí zřídka a potřebujete palivo bez biosložky, nebo když teploty klesají hluboko pod minus dvacet stupňů Celsia.
Zdroje fotografií tankovani_nafty_osobni_auto: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 4.0 vstrikovac_common_rail_bosch: Panoha / Wikimedia CC 3.0 hrdlo_palivove_nadrze_diesel: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 4.0