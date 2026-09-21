Křupavější okurky neexistují. Babička je nakládala s citronem a jedním druhem soli, který většina zahrádkářů přehlíží

Vzhledem k nepřebernému množství dostupných odrůd okurek může být náročné určit, které z nich jsou pro nakládání nejvhodnější – zvlášť máte-li na tržišti na výběr z více možností. Až tedy budete příště na trhu vybírat okurky, nebojte se je
vzít do ruky a pořádně si je prohlédnout. Barva ostnů z vás totiž může dělat buď absolutního zavařovacího mistra nebo naopak břídila. A o tu druhou možnost byste zcela jistě nestáli. A v čem je to tajemství? Dívejte se na ostny, jak radí web Fryd – čím tmavší budou, tím lepší okurky máte před sebou. Ne všechny soli jsou při nakládání stejné
Pozor si však dejte i na to, čím chcete své okurky dochutit. Důležitá je především sůl, protože na tom, jaký druh použijete, opravdu záleží.
Hrubá a jemná sůl: Hrubá sůl je vhodnější, protože se rozpouští pomaleji a neobsahuje přísady, které jsou obsaženy ve stolní soli a které mohou slaný nálev zakalit. Mořská sůl: Je skvělou volbou jak pro chuť, tak pro čistotu, protože obvykle neobsahuje protispékavé látky. Konzervárenská nebo nakládací sůl: Tato sůl je určena speciálně k nakládání a neobsahuje jód ani protispékavé látky, takže je bezpečnou volbou pro čistý solný nálev. Zdroj fotografie: Piqsels Kyselé okurky salátu dodají jedinečnou chuť. Příprava okurkového nálevu
Teď, když jsme si řekli to nejdůležitější, přejděme k té zábavnější části – k výrobě vlastních okurek! Nezapomeňte, že kvalita vody může mít velký význam (
vyhněte se tedy té hodně tvrdé nebo přechlorované – více o tom psali Chalupáři-Zahrádkáři zde), jak připomíná web GrowOrganic. Jako ochucovadlo pak vyzkoušejte třeba kopr, česnek, hořčičná semínka nebo třeba pálivou papriku, abyste okurkám dodali osobitost. Zdroj fotografie: Freepik Až budete příště na trhu vybírat okurky vhodné k naložení, dobře si je prohlédněte. Ledacos vám totiž prozradí.
Skvělým tipem je také citron, který zvýrazní žádoucí pikantnost okurek. Na jednu velkou sklenici obvykle stačí 2 až 3 kolečka. Více nedoporučujeme, chuť takových okurek už by byla na naše poměry opravdu nezvyklá. Chalupáři-Zahrádkáři nedají dopustit ani na
rychlé nakládání okurek v igelitovém sáčku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři