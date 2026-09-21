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Křupavější okurky neexistují. Babička je nakládala s citronem a jedním druhem soli, který většina zahrádkářů přehlíží

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Pro naložení jsou lepší menší hrbolaté okurky. Tyto vlastnosti usnadňují proces nakládání a umožňují, aby chuť nálevu účinně pronikla do dužiny.
Co s velkou úrodou okurek: Ideální volba jsou nakládačky s citronem

Co s velkou úrodou okurek: Ideální volba jsou nakládačky s citronem

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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