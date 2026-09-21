Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ostravská zoo poslala do Polska deset ohrožených poláků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Deset mladých poláků malých opustilo ostravskou zoo a zamířilo do polské přírodní rezervace Miliczské rybníky. Tato potápivá kachna patří k ohroženým druhům a mezinárodní…
4058_1

4058_1

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Rafinerii v Kralupech nad Vltavou čeká cvičný únik propylenu, výstražné signály budou slyšet v okolí
Rafinerii v Kralupech nad Vltavou čeká cvičný únik propylenu, výstražné signály budou slyšet v okolí
Otrokovice postaví novou cyklostezku
Otrokovice postaví novou cyklostezku

Otrokovice se chystají vybudovat stezku pro pěší a cyklisty, která povede podél třídy T. Bati v části...

Ostrá chystá referendum o zemědělských plochách, spor kvůli skleníkům trvá roky
Ostrá chystá referendum o zemědělských plochách, spor kvůli skleníkům trvá roky

Zhruba 660 obyvatel obce Ostrá na Nymbursku bude v říjnu hlasovat v místním referendu o ochraně...

Hygienici hlásí rekordní čísla hepatitidy C. Co stojí za nárůstem?
Hygienici hlásí rekordní čísla hepatitidy C. Co stojí za nárůstem?

Statistiky hepatitidy C v Česku letos ukazují nejvyšší čísla za posledních deset let. Státní zdravotní...

Jihlavské barokní kašny čeká restaurátorský zásah
Jihlavské barokní kašny čeká restaurátorský zásah

Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě čeká letos na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.