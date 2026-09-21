Hrachovcová otevřeně o bezdětnosti: Věřila, že jednou rodinu založí, ale správný partner nikdy nepřišel

Herečka Kateřina Kaira Hrachovcová se rozpovídala na sociálních sítích o dětech způsobem, který u ní není obvyklý. Bez ochranné vrstvy humoru, bez uhýbání do obecných frází.
„ cituje ji Vždycky jsem si říkala, že budu mít dítě,“ Aplausin.cz. „Prostě se to nestalo.“ Dodala, že mateřství vnímá jako obrovský úkol, jako velkou věc, a že vedle sebe nikdy neměla partnera, s nímž by do něj chtěla jít. Žádná hořkost, žádné hledání viníka. Jen věta, která zní jednoduše a váží hodně: „Zpětně vím, že to tak bylo a je v pořádku.“ Téma staré dvacet let
Kdo sleduje Hrachovcovou dlouhodobě, ví, že tohle není náhlé přiznání. Už v září 2007 v rozhovoru říkala, že nemít dítě s tehdejším manželem by byla škoda. V létě 2013 přiznávala, že mateřský pud v ní je, ale že
mít dítě vyžaduje značnou vnitřní sílu a odvahu. Na jaře 2015 formulovala nejistotu ještě opatrněji: dítě buď mít bude, nebo nebude. Časová osa veřejných výroků pokrývá téměř dvě dekády. Mění se v nich tón, od nadějného přes nejistý až po dnešní smířený, ale jedno zůstává konstantní: Hrachovcová mateřství nikdy neodmítla.
V českém veřejném prostoru existují k bezdětnosti dva zavedené příběhy. První je bolestný: neúspěšné pokusy, léčba, stigma. Martina Hynková Vrbová v
rozhovoru pro DVTV popsala, jak jí chyběla žena, která by veřejně řekla, že i bez dětí může být život naplněný. Mluvila o nálepkách: „chudinka“, „kariéristka“, žena, která si „nenašla dobrého chlapa“. Druhý příběh je deklarativně svobodný: děti nebyly prioritou, kariéra ano. Herečka Zdena Hadrbolcová podle starších rozhovorů reprezentovala spíš tento pól. Hrachovcová je mezi oběma. Děti chtěla, ale nehodlala do mateřství jít „na sílu“, přesně takhle to formulovala i v červencové epizodě pořadu Na kafeečko, kde s partnerem Arthurem Kačerem mluvila o lásce, čekání a vnitřní síle. Proč zrovna teď
Hrachovcová své soukromí tradičně chrání. Ještě na konci roku 2023 v rozhovoru pro Marianne zdůrazňovala, že na sociálních sítích nezveřejňuje své opravdové soukromí a že pro většinu lidí nevede „běžný rodinný život“. O to víc překvapí, že na fanouškovský dotaz odpověděla tak otevřeně. Kontext ale leccos vysvětluje. V březnu 2025 na Instagramu veřejně
představila nového partnera se slovy, že „láska si tě najde, když jsi připravená“. V létě 2026 přišla zmíněná talk show, v níž mluvila o tom, že na skutečnou, spřízněnou lásku si musela počkat dvacet let. Vypadá to, že nová životní etapa jí dala prostor podívat se zpátky bez potřeby cokoli dohánět. Zdroj fotografie: Nextfoto
Průměrný věk českých matek při narození prvního dítěte v roce 2025 dosáhl téměř 29,2 roku, celkový průměrný věk při porodu pak 30,6 roku. Rodičovství se posouvá, a s ním roste i počet žen, které se v určitém bodě
ocitnou v situaci, kdy biologické okno a životní okolnosti prostě nesouhlasí. Podle dat MPSV přitom u žen starších čtyřiceti let stále převažuje souhlas s výrokem, že žena potřebuje děti k naplnění života. Tlak tedy neklesá, i když realita se mění. Hrachovcová ten tlak nepojmenovává, nestěžuje si na něj. Udělala něco jiného: veřejně ukázala, že přijetí vlastního příběhu nemusí vypadat jako prohra ani jako vzdor. Někdy to prostě vypadá jako klid.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová