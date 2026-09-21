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Pračka na 30 nebo na 60 stupňů: Měření ukázalo, kolik vás stojí každé praní. Výsledek mnohé zaskočí

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Otočit kolečkem na pračce o pár desítek stupňů níž vypadá jako úplná […]
Pračka na 30 nebo na 60 stupňů: Měření ukázalo, kolik vás stojí každé praní. Výsledek mnohé zaskočí

Pračka na 30 nebo na 60 stupňů: Měření ukázalo, kolik vás stojí každé praní. Výsledek mnohé zaskočí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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