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Pondělní díl Ulice: Adéla to přežene s alkoholem, Matouš přespí u Žofky a Sonina výhrůžka Jirkovi

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Pondělní Ulice odstartuje Lumírovým dohledem, Soňa se opře do Jirky, Adéla to přežene s alkoholem a Matouš nakonec přespí u nich v bytě. A Ája má strach o Soňu.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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